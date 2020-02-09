İzmir'de oğlunun bıçakladığı iddia edilen baba öldü - Son Dakika
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İzmir'de oğlunun bıçakladığı iddia edilen baba öldü

16 dakika önce

İzmir'in Bornova ilçesinde oğlunun bıçakladığı iddia edilen baba, hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'de oğlunun bıçakladığı iddia edilen baba öldü, System.String[]

İzmir'in Bornova ilçesinde oğlunun bıçakladığı iddia edilen baba, hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen A.A, Gürpınar Mahallesi 7010/9 Sokak'taki evi yakmak istedi. Olaya müdahale eden A.A'nın babası Ali A. (58) ile oğlu arasında çıkan tartışmada A.A, babasını bıçakladı.

Bu sırada A.A, tartışmayı ayırmak isteyen kardeşi G.A'yı da yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ali A. ile G.A'yı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Ali A, hastanede hayatını kaybetti. G.A'nın ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

A.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Gürpınar, Bornova, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 05:42 Kaynak: AA
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