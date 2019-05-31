Son Dakika Haberleri: İzmir'de öğrenci midibüsü kaza yaptı: 15'i öğrenci 17 yaralı
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İzmir'de öğrenci midibüsü kaza yaptı: 15'i öğrenci 17 yaralı

31 dakika önce

İZMİR'in Bornova ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencilerini taşıyan servis midibüsünün frenleri boşaldı.

İzmir'de öğrenci midibüsü kaza yaptı: 15'i öğrenci 17 yaralı, System.String[]
İZMİR'in Bornova ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencilerini taşıyan servis midibüsünün frenleri boşaldı. Ağaca çarparak duran minibüste bulunan 15 öğrenci ile sürücü ve hostes yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Büyükpark'ın yakınlarında meydana geldi. İlk belirlemelere göre, frenlerinin boşalan 35 S 00410 plakalı öğrenci servis midibüsünün şoförü, diğer araç ve insanlara çarpmamak için manevra yaptı. Kaldırıma çıkan midibüs ağaca çarparak durabildi. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, hafif şekilde yaralanan 15 öğrenci ile sürücü ve hostesi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 08:05 Kaynak: DHA
Bornova, İzmir, Güncel
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