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İzmir'de öğrenci servisi denetiminde 297 sürücüye ceza kesildi - Son Dakika

İzmir'de öğrenci servisi denetiminde 297 sürücüye ceza kesildi

12.02.2022 10:21
İzmir'de öğrenci servisi denetiminde 297 sürücüye ceza kesildi

İzmir'de jandarma ekiplerince okul servislerine yönelik denetim yapıldı.

İzmir'de jandarma ekiplerince okul servislerine yönelik denetim yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, okul çevreleri ve öğrenci servislerinde denetimler gerçekleştirildi.

Bin 414 servis aracının kontrol edildiği denetimlerde kurallara uymayan 297 şoföre toplam 107 bin 580 lira idari para cezası uygulandı, 48 servis aracı trafikten men edildi.

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de öğrenci servisi denetiminde 297 sürücüye ceza kesildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de öğrenci servisi denetiminde 297 sürücüye ceza kesildi - Son Dakika
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