İzmir'de öğrenciler desteklerle tablete kavuşuyor - Son Dakika

İzmir'de öğrenciler desteklerle tablete kavuşuyor

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından pandemi sürecinde başlatılan ve "Uzaktan eğitime sen de destek ol" sloganıyla devam eden kampanyada binlerce öğrenciye tablet dağıtıldı.

İzmir'de öğrenciler desteklerle tablete kavuşuyor, System.String[]

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından pandemi sürecinde başlatılan ve "Uzaktan eğitime sen de destek ol" sloganıyla devam eden kampanyada binlerce öğrenciye tablet dağıtıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tüm okullarda uygulamaya konulan "Askıda defter kalem kampanyası", daha sonra uzaktan eğitime erişim engelini tamamen kaldıracak şekilde "Uzaktan eğitime sen de destek ol" sloganıyla devam etti.

Kampanya kapsamında binden fazla öğrenciye tablet dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, "Köklerinde yardımlaşma olan bir milletin çocukları olarak bu geleneği öğrenci ve öğretmenlerimizle birlikte devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.

Askıda defter kalem kampanyasını ilk başlattıklarında binden fazla okulda uygulandığını aktaran Yahşi, şunları kaydetti:

"Tamamen gönüllülük esasına bağlı olarak başlatılan kampanyaya öğrencilerimizden, velilerimizden, öğretmenlerimizden, toplumun her kesiminden destek yağdı. Bugün de uzaktan eğitime yürekten destek oluyoruz. Yine aynı yardımlaşma kültürü içerisinde derslerine erişim sıkıntısı olan öğrencilerimize ulaşıyoruz ve ulaşmaya da devam edeceğiz."

Öte yandan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da sivil toplum kuruluşları ve birçok eğitimcinin desteği ile öğrencilere tablet dağıtarak öğrencilerin uzaktan eğitimdeki derslerine katılımına yardımcı oldu.

Tablet, Atama, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 15:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de öğrenciler desteklerle tablete kavuşuyor - Son Dakika

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