İzmir'de öğrenciler hazırladıkları tohum toplarını toprakla buluşturdu - Son Dakika

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce başlatılan "Tohum Topu Saç" projesi kapsamında öğrenciler, hazırladıkları tohumları toprakla buluşturdu.

Kentte milli eğitim camiası, öğrenci, veli ve öğretmenlerin desteğiyle yürütülen projeyle çevrenin ağaçlandırılması, bitki örtüsünün olmadığı alanların tekrar yeşillendirilmesini sağlamak amacıyla "Tohum Topu Saç" projesi başlatıldı.

Bu kapsamda ilk olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ve kurum personeliyle birlikte tohum toplarını toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşadı.

Yahşi, burada yaptığı konuşmada, İzmir'den başlayarak her karış toprağın bitki örtüsüyle yeniden canlandırmasına öncülük etmek istediklerini belirtti.

Akademisyenlerin de görüşünü alarak çalışmayı başlattıklarını aktaran Ömer Yahşi, şunları kaydetti:

"Çalışma neticesinde, tohum topu kullanarak ağaç ve çeşitli bitki tohumlarını doğaya atarak yapılacak ağaçlandırma çalışmasının az maliyetli, bakım gerektirmeyen, etkili bir yöntem olduğunu gördük. Öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimiz tükettikleri meyvelerden, çevrelerindeki ağaçlardan, bitkilerden elde ettikleri çekirdekleri, tohumları topladılar. Evlerinde ve sınıflarında yaptıkları tohum toplarının içine bu tohumları koydular. Şimdi bu tohumları, tohum topları olarak, doğaya bırakıyoruz. Herkesi de bu kampanyamıza katılmaya, destek vermeye çağırıyoruz. ve diyoruz ki 'Tohum saç, bitmezse toprak utansın, hedefe varmayan mızrak utansın."