İzmir'de öğrenciler için ara tatili etkinliği

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilk kez uygulamaya konulan karnesiz ara tatilde öğrenci ve öğretmenler için İzmir'de etkinlik programı hazırlandı.



İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin ara tatili daha verimli değerlendirmesi için farklı başlıklar altında çeşitli faaliyet programı oluşturuldu.



Etkinliklerin ilk gününde Gaziemir Fatih İlkokulunda öğrenciler bisiklet eğitim merkezi, oyuncak atölyesi, masal ve tiyatro sahnesi, aktivite ve oyun alanlarında eğlenceli vakit geçirdi.



Öğrencileri ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, yaptığı açıklamada, bu yıl ilk kez hayata geçirilen ara tatil uygulaması ile öğrencilerin kısa bir soluklanma fırsatı bulacaklarını ifade etti.



Öğretime verilen bu küçük mola ile birlikte öğrencilerin kendileri için son derece özenle planlanmış, kültürden sanata, spordan doğaya, bilimden değerlere uzanan geniş bir yelpazede birbirinden anlamlı ve keyifli etkinliklerle nitelikli bir tatil imkanına kavuştuğunu vurgulayan Yahşi, şunları kaydetti:



"Velilerimiz, 18-22 Kasım'da 5 günlük sürede yapılacak faaliyetler hakkında Milli Eğitim Bakanlığının 'aratatil.meb.gov.tr' adresinden bilgi alabilir ve katılmak istedikleri faaliyetleri seçebilirler. Bugün başlayan ve cuma günü sona erecek takvime göre il merkezinde ve ilçelerimizde çeşitli konu başlıklarında farklı etkinlikler planlanmıştır. Yalnızca İzmir ilindeki okullarda öğrenim gören öğrencilerimiz değil, kentimize misafir olarak gelen aileler ve çocukları da bu etkinliklere katılabilir."