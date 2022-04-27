İzmir'de öğrenciler sınıflara maskesiz girmenin mutluluğunu yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de öğrenciler sınıflara maskesiz girmenin mutluluğunu yaşadı

27.04.2022 09:33
İzmir'de öğrenciler sınıflara maskesiz girmenin mutluluğunu yaşadı

Kapalı mekanlarda ve okullarda maske kullanım zorunluluğunun kaldırılmasının ardından, İzmir'de öğrenciler uzun süre sonra maskesiz derse girdi.

Kapalı mekanlarda ve okullarda maske kullanım zorunluluğunun kaldırılmasının ardından, İzmir'de öğrenciler uzun süre sonra maskesiz derse girdi.

Yaklaşık 700 bin öğrencinin bulunduğu kentte Kovid-19 tedbirleri kapsamında okulda derslere maskeli girmek zorunda kalan çocuklar, yaklaşık 3 yıl sonra maskesiz sınıfa girmenin mutluluğunu yaşadı.

Karabağlar ilçesinde 930 öğrencinin bulunduğu Agah Efendi İlkokulunda eğitim gören öğrencilerin de yeniden maskesiz okula girdikleri için heyecanlı oldukları gözlendi.

Sabah zilinin çalmasının ardından sınıflara alınan öğrenciler, uzun süre sonra maskesiz olarak ders yaptı.

1. sınıf öğrencisi İlkin Tuncay, AA muhabirine, bu yıl okula başladığını ve şimdiye kadar salgın nedeniyle sürekli maskeli okula geldiğini belirterek, "Maskeyle derse girmek zor oluyordu, bunun için çok sevinçliyim." dedi.

Gece Reyhan Yazar ise okul, öğretmen ve arkadaşlarını çok sevdiğini dile getirerek, "Maske nedeniyle özellikle oyun oynarken pek rahat olmuyordu şimdi artık maske takmadan derslere gireceğimiz için çok mutluyum. Umarım bir daha maske takmak zorunda kalmayız." diye konuştu.

YORUMLAR
500
İzmir'de sinyalizasyon kablolarına zarar verilmesi İZBAN seferlerini aksattı İzmir'de sinyalizasyon kablolarına zarar verilmesi İZBAN seferlerini aksattı Fulya'nın katiline müebbet hapis istemi Fulya'nın katiline müebbet hapis istemi

Karabağlar, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de öğrenciler sınıflara maskesiz girmenin mutluluğunu yaşadı - Son Dakika


Son Dakika
09:33 İstanbul'da yeniden müsilaj korkusu: Ulusal çapta kampanya çağrısı yapıldı
09:30 Evlilik Hakkında Her Şey'de dün akşam neler yaşandı? Sanem ve Efe arasındaki kavga son mu buldu?
09:19 Hasan Can Kaya en büyük fantezisini açıkladı
09:19 Toprağa kazılı 831 bombanın gizemi çözüldü: 1. Dünya Savaşı'nda Almanlardan kalmış
09:17 Merkez Bankası duyurdu: Yeni 10 liralar bugün kullanıma çıkıyor
09:16 Destan'da dün akşam neler oldu? Köşeye sıkışan Kaya her şeyi itiraf edecek mi?
09:01 Dün akşam Baba dizisinde neler oldu? Emin, İlhan ve Büşra'nın evlenmesine nasıl bir tepki verdi?
08:56 Survivor All Star'da gözyaşları sel oldu! Gökhan Keser adaya veda etti
08:51 Rusya, Polonya ve Bulgaristan'a gaz satışını durduruyor! AB üyesi ülkeler için ise uyarıda bulundu
08:36 "Ya bana katılın ya yolumdan çekilin" dedi ve Cumhurbaşkanlığı yarışının startını başlattı: Ankara Kılıçdaroğlu'nu konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 09:43:41. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de öğrenciler sınıflara maskesiz girmenin mutluluğunu yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement