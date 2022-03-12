İzmir'de öğrencilerden Emniyet Müdürü Şahne'ye ziyaret - Son Dakika
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İzmir'de öğrencilerden Emniyet Müdürü Şahne'ye ziyaret

12.03.2022 14:50
İzmir'de öğrencilerden Emniyet Müdürü Şahne'ye ziyaret

İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'yi makamında ziyaret eden öğrenciler İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okudu.

İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'yi makamında ziyaret eden öğrenciler İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okudu.

Gaziemir'de özel bir anaokulunun 6 yaşındaki öğrencileri, omuzlarına asılı Türk bayraklarıyla Şahne'yi makamında ziyaret etti.

İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla hilal şeklini alan öğrenciler, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okudu.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Şahne, çocuklarla gurur duyduğunu ifade ederek hediyeler verdi.

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Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılında anıldı Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılında anıldı İstiklal Marşı'nın kabulü 101. yılında törenle kutlandı İstiklal Marşı'nın kabulü 101. yılında törenle kutlandı

İstiklal Marşı, Gaziemir, İzmir, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de öğrencilerden Emniyet Müdürü Şahne'ye ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de öğrencilerden Emniyet Müdürü Şahne'ye ziyaret - Son Dakika
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