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İzmir'de öğrencilerden "Kadına Şiddete Hayır" kampanyası

6 saat önce

Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü'nde eğitim gören ögrenciler "Kadına Şiddete Hayır" kampanyası düzenlendi.

İzmir'de öğrencilerden

Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü'nde eğitim gören ögrenciler "Kadına Şiddete Hayır" kampanyası düzenlendi.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Halkla İlişkiler ve Organizasyon Bölümü'nde eğitim gören ögrencilerin başlattığı kampanyada öğrenciler üzerinde "Kadına Şiddete Hayır" yazılı turuncu tişört giyerken, yakalarına ise eşleri tarafından öldürülen kadınların fotoğraflarını astı.

Okullarında şiddet gören kadınların fotoğraflarının bulunduğu bir sergi de açan öğrenciler, kampüs alanında bulunan diğer okulları da ziyaret etti, yaşıtları ve öğretmenlere kadına yönelik şiddetin engellenmesi konusunda bilgiler verdi.

Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-3 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Dursun Kaya Öztürk, yaptığı açıklamada, kampanyayı yapmaktaki amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

Öğrencileriyle gurur duyduğunu dile getiren Öztürk, "Ülkemizde yoğun bir şekilde kadına yönelik şiddet olayları yaşanıyor. Bizim amacımız çocukları ve velileri bilgilendirmek. Başlattığımız örnek çalışma 25 Kasım ile 10 Aralık tarihleri arasında devam edecek. Bu süre içinde öğrencilerimiz okula turuncu tişörtleriyle gelecekler ve üzerindeki yazıyla farkındalık yaratacak." dedi.

Öğrenci Selanay Değirmenci de hemcinslerinin erkeklerden şiddet görmesinin kendisini çok üzdüğünü belirterek, "Arkadaşlarımızla beraber kadınların daha fazla şiddet görmemesi için böyle bir çalışma yaptık. Kadınların da yaşama hakkı var. Onlar da erkekler gibi hür iradelerini kullanarak istedikleri zaman istedikleri şeyi yapabileceklerini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Diğer öğrenci Miraç Emre Alptekin de bir erkek olarak kadınlara uygulanan şiddete her zaman karşı çıktığını, toplumda mutlaka kadınlara gereken saygının duyulması gerektiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Lisesi, Salih İşgören, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:24 Kaynak: AA
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