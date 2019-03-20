Son Dakika Haberleri: İzmir'de Öğrencilerden Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısına Kınama

İzmir'de Öğrencilerden Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısına Kınama

2 saat önce

İzmir'de bir grup üniversite öğrencisi, Yeni Zelanda'daki terör saldırısını kınadı.

İzmir'de Öğrencilerden Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısına Kınama, System.String[]
İzmir'de bir grup üniversite öğrencisi, Yeni Zelanda'daki terör saldırısını kınadı.

Ege Üniversitesi yerleşkesinde basın açıklaması yapan bir grup öğrenci, Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı yaralılara da acil şifalar diledi.

Öğrenciler adına konuşan Abdusselam Turğay, saldırıda tetiği çeken ve planlamasında yer alanların en ağır şekilde kınadıklarını, müslüman ya da gayrimüslim farketmeksizin insana kasteden hiçbir saldırının kabul edilemeyeceğini belirtti.

Saldırıyı bireysel bir suç olarak ele almanın dünyada müslümanlara karşı yükselen ırkçılığı görememek olduğunu savunan Turğay, son terör saldırısının dünyanın en güvenli ülkelerinden biri olan Yeni Zellanda'da gerçekleşmesinin ayrıca dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Turğay, şöyle devam etti:

"Saldırganın önceden internet üzerinde yayımladığı mesajda, daha önce Fransa'da ırkçı grupların kullandığı 'Büyük Yer Değiştirme' kavramının geçmesi, Müslümanların Avrupa'yı terk etmesine ve Ayasofya'nın kiliseye dönüştürülmesine dair cümlelerin yer alması saldırının birkaç kişinin işi olmadığını, yükselen ırkçı bir akımın neticesi olduğunu göstermektedir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:17 Kaynak: AA

İzmir, Yeni Zelanda, Güncel
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