İzmir'de öğrencilere, "motorlu araçlar teknolojisi alanı" tanıtıldı - Son Dakika
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İzmir'de öğrencilere, "motorlu araçlar teknolojisi alanı" tanıtıldı

31.03.2022 15:34
İzmir'de öğrencilere, "motorlu araçlar teknolojisi alanı" tanıtıldı

İzmir'de 8. sınıf öğrencilerin meslek seçimlerine yardımcı olunması amacıyla, "motorlu araçlar teknolojisi alanı"nın tanıtımı için fuar düzenlendi.

İzmir'de 8. sınıf öğrencilerin meslek seçimlerine yardımcı olunması amacıyla, "motorlu araçlar teknolojisi alanı"nın tanıtımı için fuar düzenlendi.

Gaziemir Şehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde fosil yakıtlarla çalışan motorların sergilendiği fuarda, öğrenciler bilgi aldı.

Motorlu araçlar teknolojisi alanı öğretmeni İbrahim Duran, fuarın amacının 8. sınıf öğrencilerinin gelecek yıl için yapacakları LGS seçimlerinde yardımcı olmak olduğunu belirtti.

Öğrencilere motorlu araçlarla ilgili tanıtım yapmak istediklerini aktaran Duran, "Meslek seçimi hayata atılan ilk ve en önemli adımlardan birisidir. Bu dönemde bilinçli olmak, uzman desteği almak ve ona göre tercih yapmak gerekir." ifadelerini kullandı.

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Gaziemir, Fosil, Şehit, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de öğrencilere, 'motorlu araçlar teknolojisi alanı' tanıtıldı - Son Dakika


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