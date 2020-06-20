İzmir'de öğrencilerin "sosyal mesafe kurallı" LGS heyecanı - Son Dakika

İzmir'deki 641 okulda yaklaşık 70 bin öğrencinin katılımıyla Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ilk oturumu başladı.

Sınav öncesi aileleriyle okul önlerine gelen öğrenciler sosyal mesafe kurallarına uygun olarak bir süre bekletildikten sonra bahçeye alındı.

Salonlara girişten önce okul bahçelerinde kurulan stantlarda öğrencilere dezenfektan ve maske verildi.

Öğrenciler daha sonra kimlik ve sınav giriş belgeleri kontrol edilerek sınava alındı.

İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, sınav öncesi Hilal Necmiye Hüsnü Ataberk Ortaokulunda incelemelerde bulundu.

Okuldaki inceleme sırasında bina merdivenlerinde "Yakın temastan kaçın", "Eşyalarını ortak kullanma", "Ellerinle ağzına burnuna dokunma" gibi uyarıların yer aldığı görüldü.

Kovid-19 hastası öğrencilere ayrı okulda sınav yapılıyor

Ömer Yahşi, okul bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın süreciyle ilgili gerekli önlemleri alarak sınavı başlattıklarını belirtti.

Kentteki yaklaşık 650 okulda 14 bin öğretmenin gözetiminde yaklaşık 70 bin öğrencinin 5 bin sınıfta LGS sınavına girdiğini kaydeden Yahşi, hijyen açısından tüm önlemleri aldıklarını ifade etti.

Yahşi, öğrencilerin de velilerin de sosyal mesafe ve maske kurallarına özen gösterdiğine işaret ederek, "Öğrencilerimize maske ve dezenfektan dağıtıyoruz. Hijyen açısından bakanlığın uyarıları doğrultusunda çalışmalarımızı yaptık. Öğrencilerimiz stressiz bir şekilde gelip sınava girmeye gayret ettiler." dedi.

Ömer Yahşi, salonlardaki oturma düzeninin de sosyal mesafe kurallarına uygun belirlendiğini vurguladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası veya hasta olma riski bulunan 6 öğrencinin ayrı okullarda sınava alındığı bilgisini veren Yahşi, "Onlara ayrı okullar açtık. Sağlık Müdürlüğümüzden gelen personelimiz ile birlikte onları da ayrı sınava alıyoruz." diye konuştu.

Yahşi, kendi kızının da sınava girdiğini söyleyerek, "Yarın Babalar Günü, öğrencilerimizin babalarına vereceği en güzel hediye sınava endişesiz girmeleridir. Babalar da sınavı hayatlarının merkezine almasınlar." ifadelerini kullandı.

Veliler daha heyecanlıydı

Velilerden Serdar Süler, oğlunun sınavı için Hilal Necmiye Hüsnü Ataberk Ortaokuluna geldiklerini belirterek, "Çok heyecanlıyız. Henüz yeni geldik ama Kovid-19 salgını kapsamında kontrol sağladıklarını görüyoruz." dedi.

Nursel Ceylan ise kızı Beyzanur ile okula geldiklerini söyleyerek şöyle konuştu:

"Çocuklarımız çalıştı ama pandemiden dolayı zorlandılar. Şimdi de bir heyecan içeri girdiler. Biz de maskemizle bekliyoruz. O da maskeyle sınava girdi. Kızım zaten pandemi sürecinde evden pek çıkmadı. Dikkatli oldu. Hastalanmadan bugüne kadar geldik. Şükürler olsun. Burası biraz kalabalık ama insanlar da aralıklı yani sosyal mesafeye uyarak duruyorlar. Kızımın hedefi öğretmen olmak. Rabbim çocuklarımın yolunu açık etsin."