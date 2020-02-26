İzmir'de öğrencisine şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmen beraat etti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de öğrencisine şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmen beraat etti - Son Dakika

İzmir'de öğrencisine şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmen beraat etti

6 saat önce

İzmir'de öğrencisinin kafasına kitap atarak yaraladığı iddia edilen sınıf öğretmeni, başka bir öğrencisine hakaret ettiği ve şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılandığı davada beraat etti.

İzmir'de öğrencisine şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmen beraat etti, System.String[]

İzmir'de öğrencisinin kafasına kitap atarak yaraladığı iddia edilen sınıf öğretmeni, başka bir öğrencisine hakaret ettiği ve şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılandığı davada beraat etti.


İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir öğrencisinin kafasına kitap fırlatarak yaraladığı iddia edilen ilkokul sınıf öğretmeni G.B.'nin daha önce başka bir öğrencisine hakaret ettiği ve şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında açılan davaya devam edildi. İzmir 16. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya taraf avukatları ve sanık G.B. katıldı. İddia edildiği gibi öğrencisine hakaret etmediğini söyleyen G.B., daha önceki ifadelerini tekrar etti.


Hakim, sanık G.B.'nin üzerine atılı suçu işlemediğine kanaat getirerek öğretmen hakkında beraat kararı verdi.


İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir okulda sınıf öğretmeninin çocuğuna hakaret ettiği ve şiddet uyguladığı gerekçesiyle anne T.Ş. şikayetçi olmuştu. Aynı öğretmenin başka bir öğrencisine de kitap fırlattığı ve yaraladığı gerekçesiyle de öğrencinin ailesi şikayetçi olmuştu. - İZMİR

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:20 Kaynak: İHA
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