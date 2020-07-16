İzmir'de öğretmen kuyruğu sona erdi - Son Dakika

İzmir'de öğretmen kuyruğu sona erdi

İzmir'de öğretmen kuyruğu sona erdi İzmir Buca'da çocukları 1. sınıfa başlayacak olan veliler, kayıt öncesi öğretmen seçimi yapmak için okul bahçesinde kuyruğa girip sabaha kadar nöbet tuttu.

İzmir'de öğretmen kuyruğu sona erdi

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İZMİR - İzmir Buca'da çocukları 1. sınıfa başlayacak olan veliler, kayıt öncesi öğretmen seçimi yapmak için okul bahçesinde kuyruğa girip sabaha kadar nöbet tuttu. Öğretmen kuyruğuna girmeyen bir veli, "Velilerin burada kuyruk oluşturması saçma. Bütün öğretmenlerimiz çok iyi. Seçim yapmaları saçma oldu. İnsanın şansına ne denk gelirse o olmalı" dedi.

İzmir Buca'da bulunan Vali Rahmi Bey İlkokulu'nda veliler, çevreden aldıkları duyumlara göre okulda ismi ön plana çıkan bazı öğretmenlerin sınıflarına öğrencilerini yerleştirebilmek için dün akşamdan bu sabaha kadar uzun kuyruklar oluşturdu. Sıranın karışmaması için kendi aralarında liste hazırlayan veliler, listenin üst sıralarında yer alıp istedikleri öğretmenin sınıf kontenjanı dolmadan yer kapmaya çalıştı. Bazı velilerin ise çekirdek ve içeceklerini alıp sandalyelerinde oturduğu görüldü. Korona virüse rağmen herkesin iç içe olduğunu ancak çocuklarını istedikleri öğretmene emanet etmek için kuyrukta beklemek zorunda olduklarını belirten veliler, bu sabah 09.00 sıralarında kayıt işlemlerini gerçekleştirdi.

"Korona virüs nedeniyle polisler geldi"

Seval Ruhsar Kalkancı isimli veli, "Velilerin burada kuyruk oluşturması saçma. Bütün öğretmenlerimiz çok iyi. Seçim yapmaları saçma oldu. İnsanın şansına ne denk gelirse o olmalı. Ben sakin bir şekilde okula gelip oğlumu okula yazdırdım. Hangisi denk gelirse o öğretmen oğlumu okutacak. Zaten çocuklarımız okula kayıt olacak. Kimse devre dışı kalmayacak. Okul müdürü velilere e-okul sistemi ile giriş yapmalarını söylemişti ama veliler yine de gelip kuyruk oluşturdu. Korona virüs nedeniyle polisler de bugün okula geldi. Sosyal mesafe yoktu, birçok kişide maske yoktu. Bu, hastalığa da davetiye çıkardı" diye konuştu.

İzmir, Buca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 17:44 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir'de öğretmen kuyruğu sona erdi - Son Dakika
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