Üye Girişi
İZMİR'DE ÖĞRETMENDEN, ÖĞRENCİYE 'DARP' İDDİASI - Son Dakika

İZMİR'DE ÖĞRETMENDEN, ÖĞRENCİYE 'DARP' İDDİASI

24.12.2021 18:46
İZMİR'DE ÖĞRETMENDEN, ÖĞRENCİYE 'DARP' İDDİASI

İZMİR'in Buca ilçesinde 3 çocuk annesi Rüya Seda M. (34), oğlu A.M.'nin (9) okulda darbedildiği gerekçesiyle öğretmen F.M.O.'dan şikayetçi oldu.

İZMİR'in Buca ilçesinde 3 çocuk annesi Rüya Seda M. (34), oğlu A.M.'nin (9) okulda darbedildiği gerekçesiyle öğretmen F.M.O.'dan şikayetçi oldu. Anne M., " Aksaray'daki görüntüleri izleyince şok olmuştum, bir öğretmen nasıl bu kadar sinirlenip döne döne öğrencisine vurabilir, nasıl böyle bir şey yapabilir diye düşünmüştüm. İzledikten 1 saat sonra da kendi çocuğumun başına böyle bir şey geldiğini öğrendim. Şok olduk" dedi.

Aksaray'da, 5'inci sınıf öğrencisi T.K.'nın ders esnasında öğretmeni Ali Rıza Y. tarafından sınıftan çıkarılıp koridorda darbedildiğine dair görüntüler konuşulurken, İzmir Buca Vali Rahmi Bey İlkokulu'nda da bir öğrencinin öğretmen tarafından darbedildiği iddia edildi. Efeler Mahallesi'nde oturan 3 çocuk annesi Rüya Seda M., aynı ilçedeki bir ilkokulda okuyan 4'üncü sınıf öğrencisi oğlu A.M.'yi darbettiği gerekçesiyle, öğretmen F.M.O.'dan şikayetçi oldu. Oğlu A.M.'nin 2 gün önce boynunda tırnak izleriyle geldiğini, yüzünün de kızarık olduğunu belirten anne, "Ben ona sormadan o bana " 'Anne, okulda 4'üncü sınıf öğretmenlerimizden biri beni okulda tokatladı. Öğretmen bana geldi, 2- 3 tokat attı, beni boynumdan çimdirdi, sonra boynumdan tutarak sınıfa götürdü ve duvara fırlattı' dedi. Daha sonra ben diğer öğretmenlerle görüştüm ancak çocuğumu döven öğretmenin ismini vermediler. Biz hastaneye gidip darp raporlarımızı aldık, emniyete gidip şikayetçi olduk. Çocuğumun da pedagog eşliğinde ifadesi alındı" dedi.

'ŞOK OLDUK'

Okula gidip durumu sorduklarında, olayın inkar edildiğini aktaran Rüya Seda M., "Evet bizim çocuğumuz yaramaz bir çocuktur, kavga eder ama kesinlikle yalan söylemez. Bir yeri kırıp döktüyse söyler. Sınıftan başka bir çocuk da oğlumu doğrulayacak şekilde ifade verdi. Hem adli makamlara hem de Milli Eğitim'e hemen dilekçe verdik. Bu öğretmenin açığa alınması için elimden ne geliyorsa yapacağım. Okul, nedense tam çocuğumun dövüldüğü bölgedeki kameraların bozuk olduğunu söylüyor. Hoca ile okula gidip konuştuğumuzda, çocuğumuza, 'Sen ayakta dur, sen öğrencisin, oturamazsın' şeklinde laflar etti. 50'li yaşlarda, emekliliği gelmiş bir kadın. Bize, 'Ben tokat atmadım, sadece duvara fırlattım' dedi. Kadın, çocuğumu duvara fırlatmayı normal bir şey olarak görüyor. Aksaray'daki görüntüleri izleyince şok olmuştum, bir öğretmen nasıl bu kadar sinirlenip döne döne öğrencisine vurabilir, nasıl böyle bir şey yapabilir diye düşünmüştüm. İzledikten 1 saat sonra da kendi çocuğumun başına böyle bir şey geldiğini öğrendim. Şok olduk" ifadelerini kullandı.

Başından geçen olayı anlatan A.M. ise bir arkadaşıyla şakalaştıklarını ve daha sonra kavga ettiklerini dile getirerek, "Sonra da öğretmen geldi ve bana 2 tokat attı. Beni boynumdan tutarak sınıfa götürdü ve duvara fırlattı, bir tokat daha attı. Bir öğretmenin bana böyle davranmasına çok şaşırdım. Ceza almasını istiyorum" diye konuştu.

İZMİR'DE ÖĞRETMENDEN, ÖĞRENCİYE 'DARP' İDDİASI
İZMİR'DE ÖĞRETMENDEN, ÖĞRENCİYE 'DARP' İDDİASI
İZMİR'DE ÖĞRETMENDEN, ÖĞRENCİYE 'DARP' İDDİASI

YORUMLAR
500

Öğretmen, Aksaray, İzmir, Rüya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR'DE ÖĞRETMENDEN, ÖĞRENCİYE 'DARP' İDDİASI - Son Dakika


Ali Koç'un rakipleri artıyor! Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna güçlü bir aday daha çıktı Ali Koç'un rakipleri artıyor! Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna güçlü bir aday daha çıktı         
19:04
Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor         
18:06
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız         
17:19
Sarı-lacivertli taraftar örgütlenmeye başladı! Ali Koç, Yeni Malatya maçında hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşacak Sarı-lacivertli taraftar örgütlenmeye başladı! Ali Koç, Yeni Malatya maçında hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşacak         
17:02
"Akrabanım" deyip koluna girdiği yaşlı kadının yüzüğünü çaldı "Akrabanım" deyip koluna girdiği yaşlı kadının yüzüğünü çaldı         
15:49
Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı         
13:54
Motosikleti kontrolden çıktı! 17 yaşındaki genç, elektrik panosuna çarparak can verdi Motosikleti kontrolden çıktı! 17 yaşındaki genç, elektrik panosuna çarparak can verdi         
13:03
Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı         
12:46
Elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarının 2022 yılı tamir ve ayarlama ücretleri belirlendi Elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarının 2022 yılı tamir ve ayarlama ücretleri belirlendi         
12:15
"Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz "Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz         
12:12
Uyarılara aldırış etmeyen müşterinin telefon bataryası bomba gibi patladı Uyarılara aldırış etmeyen müşterinin telefon bataryası bomba gibi patladı         
11:32
Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti         
11:27
13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı 13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı         
11:08
Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi         
10:18
Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı         
09:45
33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne 33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne         
09:16
Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı         
08:34

Son Dakika Haberleri
18:51 Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti
18:28 Cinnet getiren adamın karısını öldürüp intihar ettiği anlar kamerada! Cani koca yerdeki kadına defalarca ateş etmiş
18:05 Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor
17:54 Son Dakika: Akaryakıta indirim! LPG'de fiyat 72 kuruş, motorinde ise 5 kuruş düştü
17:26 Kerem Aktürkoğlu, Lewandowski'nin takım arkadaşı oluyor
17:19 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız
17:17 Fransa'da 9 kurdun kaçtığı hayvanat bahçesi kapatıldı!
17:02 Sarı-lacivertli taraftar örgütlenmeye başladı! Ali Koç, Yeni Malatya maçında hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşacak
16:30 Süper Lig'de oranlar güncellendi! Galatasaray'a verilen şampiyonluk ihtimali şaşırttı
16:25 Son Dakika! İzmir'de bir evde çıkan yangında 3 kardeş yaşamını yitirdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2021 19:12:55. #1.12#
SON DAKİKA: İZMİR'DE ÖĞRETMENDEN, ÖĞRENCİYE 'DARP' İDDİASI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement