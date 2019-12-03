İzmir'de öğretmenin öğrencisine hakaret ve şiddet davası

İzmir'in Karabağlar ilçesinde öğrencisine hakaret ettiği ve şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında dava açılan sınıf öğretmeninin yargılanmasına başlandı.

Karabağlar ilçesindeki bir ilkokulda geçen hafta 9 yaşındaki kız öğrencinin başına kitap fırlattığı ve yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunulan G.B'nin başka bir öğrencisine hakaret ettiği ve şiddet uyguladığı suçlamasıyla yargılandığı davanın görülmesine, İzmir 16. Asliye Ceza Mahkemesinde başlandı.

Mağdur öğrenci T.Ş'nin annesi ile İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü avukatının katıldığı duruşmaya sanık G.B. katılmadı.

T.Ş'nin annesi sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Oğlumla okulda geçirdiği zaman hakkında konuştuğumuz sırada bana sanığın 'geberesice, bir gidemedin okuldan, sıraya kapan, başını kaldırma' şeklinde sözlerle kendisini aşağıladığını anlattı. Mağdurun tedavi süreci devam etmektedir. Hiperaktivite ve dikkat eksikliği nedeniyle ilaç kullanmaktadır." dedi.

Tanık N.A. oğlu ile mağdur T.Ş'nin aynı sınıfta olduğunu ifade ederek, "Oğlum bana aynı sınıfta öğrenci olan T.Ş'ye öğretmenin hakaret ettiğini, sınıfta sakız çiğneyen başka bir öğrencinin ağzına vurduğunu anlatmıştı. Oğlum bana sanığın mağdura 'it' dediğini söyledi. Sanık onlara karşı 'defterinizi dürerim, yalakalık yapmayın' gibi sözler söylüyormuş." diye konuştu.

Aynı sınıfta eğitim gören kızının başına kitap fırlattığı iddiasıyla öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunan G.S. de bu duruşmada tanık olarak dinlendi.

G.S. kızı ile mağdurun aynı sınıfta olduğunu söyleyerek, sanığın mağdura "geberesice, bir defolup gidemedin sınıftan" şeklindeki sözlerine kızının da şahit olduğunu anlattığını ifade etti.

G.S, "Kızımın anlattığına göre sanık yakasından tutup havaya kaldırdığı mağdurun kafasını mont asmak için sınıfta bulunan demir eşyaya vurmuş. Geçtiğimiz cuma günü de sanık, kitabını unutan kızımın en önde oturduğu sırasına kitabı atmış. Kitap başına isabet etmiş. Bunun üzerine sınıf değişikliği yaptım." dedi.

Hakim, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne müzekkere yazılarak mağdura karşı hakaret eylemi yönünden açılmış bir idari tahkikat olup olmadığının bildirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Mağdur öğrenci T.Ş'nin annesi duruşma sonrası gazetecilere, sanığın eylemlerinin resmi belgelerle kanıtlı olduğunu ifade ederek, "Bu öğretmen birden fazla öğrenciye şiddet uygulamış. Ben konuştuğumda inkar etti. Çocuklarımız çok korkuyor. Savcılığa bildirdim. Şu an çocuğum başka sınıfta. Başka öğrenci okul değiştirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Olay

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir okulda sınıf öğretmeninin çocuğuna hakaret ettiği ve şiddet uyguladığı gerekçesiyle anne T.Ş. şikayetçi olmuştu.

Cuma günü aynı öğretmenin başka bir öğrencisine kitap fırlattığı ve yaraladığı gerekçesiyle de öğrencinin ailesi şikayette bulunmuştu.