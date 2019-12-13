İzmir'de okul kantinlerindeki şırıngalı çikolatalar kaldırıldı - Son Dakika

İzmir Kantinciler Odası Başkanı Rasim Topçu, Ankara ve Diyarbakır'da şırınga şeklinde ambalajı bulunan sıvı çikolatadan yiyen 2 öğrencinin hayatını kaybetmesine sonrası İzmir'de 800'e yakın okuldan sadece 2'sinde bu ürüne rastladıklarını, bunun da hemen kaldırıldığını bildirdi.

Topçu, odada düzenlediği basın toplantısında, kantinciler olarak çok riskli bir iş yaptıklarını ve bunun bilincinde olduklarını belirtti.

"Ankara ve Diyarbakır'daki iki yavrumuzu geri getirmek maalesef mümkün değil." diyen Topçu, "Bu vahim olay çok istisnai bir durum. Ne yazık ki iki yavrumuzu da aynı üründen ve aynı sebeplerden dolayı kaybetmek bu ürünün ne kadar tehlikeli ve bu ürünün üretilirken devletin yetkili kurullarının ne kadar büyük sorumluluğu olduğunu bildirmek isterim." ifadelerini kullandı.

İzmir Kantinciler Esnaf Odası üyelerinin işini bilerek yaptığını vurgulayan Topçu, şöyle devam etti:

"Haberi görür görmez İzmir'deki kantincilere mesaj attık. 'Kantininde şırıngalı çikolata bulunduran var mı ?' diye sorduk. 800'e yakın okuldan sadece 2'si kantininde bu üründen bulunduğunu ve hemen kaldırdığını söyledi. Ben bu ürünü dağıtan toptancıyı da aradım. Bu ürünün toplatılmasını ve kantincilere asla satılmamasını söyledim. Kendisi de bana bunları uygulayacağını söyledi."