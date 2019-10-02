Son Dakika Haberleri: İzmir'de okul müdürü açığa alındı
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İzmir'de okul müdürü açığa alındı

2 saat önce

İzmir'in Karaburun ilçesinde, bir okul müdürü, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle açığa alındı.

İzmir'de okul müdürü açığa alındı, System.String[]

İzmir'in Karaburun ilçesinde, bir okul müdürü, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle açığa alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Karaburun'da görev yapan bir ilkokulun müdürünün, sosyal medyadaki paylaşımları üzerine inceleme başlattı.

İnceleme kapsamında müfettiş görevlendirilirken, söz konusu okul müdürünün de açığa alındığı belirtildi.

Karaburun, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:08 Kaynak: AA
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