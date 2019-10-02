Son Dakika Haberleri: İzmir'de okul müdürünün açığa alınması
Son Dakika Güncel Haber

İzmir'de okul müdürünün açığa alınması

41 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Karaburun ilçesinde bir okul müdürünün sosyal medyadaki paylaşımları sonrasında açığa alınması olayının takipçisi olacaklarını belirtti.

İzmir'de okul müdürünün açığa alınması, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Karaburun ilçesinde bir okul müdürünün sosyal medyadaki paylaşımları sonrasında açığa alınması olayının takipçisi olacaklarını belirtti.

Dağ, yaptığı açıklamada, ilçede gerçekleşen ve basına yansıyan okul müdürü ile ilgili yaşanan hadisenin takipçisi olacaklarını dile getirerek, "Bu kişinin geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitimine sunacağı hiçbir katkı yoktur. Bu şahıs hakkında soruşturma başlatılmış ve kendisi açığa alınmıştır." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Karaburun'da görev yapan bir ilkokulun müdürünün, sosyal medyadaki paylaşımları üzerine inceleme başlatmış, inceleme kapsamında müfettiş görevlendirilmiş, okul müdürü açığa alınmıştı.

Karaburun, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çanakkale ahtapotu tavşan yerken görüntüledi, gözlerine inanamadı
Dünya genelinde kesinti sorunu yaşayan Twitter'dan açıklama geldi Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye oy verenlere kızdı: İnsan biraz aklını kullanır Amerika'da 38 yaşındaki kadın, 14 yaşındaki öğrenciyle ilişkiye girdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 16:24:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de okul müdürünün açığa alınması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]