İzmir'de okul müdürünün açığa alınması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Karaburun ilçesinde bir okul müdürünün sosyal medyadaki paylaşımları sonrasında açığa alınması olayının takipçisi olacaklarını belirtti.

Dağ, yaptığı açıklamada, ilçede gerçekleşen ve basına yansıyan okul müdürü ile ilgili yaşanan hadisenin takipçisi olacaklarını dile getirerek, "Bu kişinin geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitimine sunacağı hiçbir katkı yoktur. Bu şahıs hakkında soruşturma başlatılmış ve kendisi açığa alınmıştır." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Karaburun'da görev yapan bir ilkokulun müdürünün, sosyal medyadaki paylaşımları üzerine inceleme başlatmış, inceleme kapsamında müfettiş görevlendirilmiş, okul müdürü açığa alınmıştı.