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İzmir'de okul müdürünün öldürülmesi

58 dakika önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde okul müdürünün makamında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmesiyle ilgili iki öğrenci ve bir velinin yargılanmasına devam edildi.

İzmir'de okul müdürünün öldürülmesi, System.String[]

İzmir'in Ödemiş ilçesinde okul müdürünün makamında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmesiyle ilgili iki öğrenci ve bir velinin yargılanmasına devam edildi.

Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesinde basına kapalı yapılan duruşmaya tutuklu sanıklar ile Kökmen'in eşi Ümmü Kökmen ve bazı öğretmenler katıldı.

Duruşmada, tanık olarak okul müdürü Kökmen'in kapısının açıldığını gördüğünü ileri süren öğrenci M.E. dinlendi.

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Kökmen ailesinin avukatı Süleyman Coşkun, Ayhan Kökmen'in öldürülmesine ilişkin, elde edilen güvenlik kamerası kayıtlarında sanık U.Y'nin Kökmen'in oda kapısını açmasına dair bir şahit olmadığını belirterek, "Bugün görülen duruşmada M.E isimli kız öğrenci ifadesinde U.Y'nin kapıyı açtığını bizzat gördüğünü belirtmiştir." diye konuştu.

Coşkun, olaydan sonra el konulan sanıklara ait cep telefonlarındaki mesaj kayıtlarını talep ettiklerini de sözlerine ekledi.

Mahkeme heyeti, daha önce incelenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilen bazı güvenlik kamerası kayıtlarının beklenmesi için duruşmayı erteledi.

Olay


Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde 15 Aralık 2017'de daha önce bir öğrenciye silah çektiği gerekçesiyle disiplin kurulu cezası verilen 11. sınıf öğrencisi U.Y. ile İ.P, okul müdürü Ayhan Kökmen'in odasına gitmişti. Pompalı tüfekle açılan ateşle yaralanan Kökmen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.


Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede öğrencilerle azmettirdiği gerekçesiyle U.Y'nin babası B.Y. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Ödemiş, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:20 Kaynak: AA
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