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İzmir'de okul müdürünün öldürülmesine ilişkin dava

58 dakika önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde okul müdürünün makamında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmesiyle ilgili iki öğrenci ve bir velinin yargılanmasına devam edildi.

İzmir'de okul müdürünün öldürülmesine ilişkin dava, System.String[]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde okul müdürünün makamında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmesiyle ilgili iki öğrenci ve bir velinin yargılanmasına devam edildi.
Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesinde basına kapalı yapılan duruşmada tanıklar dinlendi.
Bir tanığın dinlenmesinin ardından mahkeme başkanı ortaya çıkan, zanlıların gizli bir toplantı yaparak okul müdürü Ayhen Kökmen'i öldürmeyi planlandığı öne sürülen görüntülerin, İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Kökmen ailesinin avukatı Süleyman Coşkun, Ayhan Kökmen'in öldürülmesine ilişkin ortaya çıkan yeni görüntülerin incelenmesi için gönderildiğini belirterek "Bu görüntülerde Kızılcaavlu Mahallesi'nde metruk bir okul binasında şahısların bir araya geldiği görülüyor. Ancak görüntü kalitesi düşük olduğundan, görüntülerin daha iyi teknolojik ortamda izlenmesi talebinde bulunduk. Bugüne kadar davayla ilgili olarak toplamda 40 tanık dinlendi." dedi.
Olay
Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde 15 Aralık 2017'de daha önce bir öğrenciye silah çektiği gerekçesiyle disiplin kurulu cezası verilen 11. sınıf öğrencisi U.Y. ile İ.P, okul müdürü Ayhan Kökmen'in odasına gitmişti. Pompalı tüfekle açılan ateşle yaralanan Kökmen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede öğrencilerle azmettirdiği gerekçesiyle U.Y'nin babası B.Y. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:29 Kaynak: AA
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