İzmir'de okul müdürünün öldürülmesine ilişkin dava - Son Dakika
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İzmir'de okul müdürünün öldürülmesine ilişkin dava

6 saat önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, okul müdürünün silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir'de okul müdürünün öldürülmesine ilişkin dava, System.String[]

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, okul müdürünün silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesinde basına kapalı gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu sanıklar 11. sınıf öğrencileri U.Y. ve İ.P, veli B.Y, maktul Ayhan Kökmen'in eşi Ümmü Kökmen ile bazı öğretmenler katıldı.

Tanık ve sanıkların dinlenildiği dava Şubat 2020'ye ertelendi.


Kökmen ailesinin avukatı Süleyman Coşkun, duruşmanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, davanın sonuna yaklaştıklarını söyledi.

Tanıklar, sanıklar ve suça sürüklenen çocukların daha önce de dinlendiğini belirten Coşkun, "Bugünkü duruşmada sanık B.Y, yeni bir iddia ortaya attı. İddiasına göre, azmettirenin kendisi değil İ.P'nin babası H.İ.P. olduğu yönünde beyanlarda bulundu. Davanın en kısa zamanda sonuçlanacağını umut ediyoruz." dedi.

Olay

Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesinde 15 Aralık 2017'de daha önce bir öğrenciye silah çektiği gerekçesiyle disiplin kurulu cezası verilen 11. sınıf öğrencisi U.Y. ile İ.P, okul müdürü Ayhan Kökmen'in odasına giderek pompalı tüfekle ateş açmış, yaralanan Kökmen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, öğrencilerle azmettirdiği gerekçesiyle U.Y'nin babası B.Y. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Ödemiş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 08:04 Kaynak: AA
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