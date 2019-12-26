İzmir'de okul müdürünün öldürülmesine ilişkin dava Şubat ayına ertelendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de okul müdürünün öldürülmesine ilişkin dava Şubat ayına ertelendi - Son Dakika

İzmir'de okul müdürünün öldürülmesine ilişkin dava Şubat ayına ertelendi

6 saat önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, okul müdürünün silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılandığı dava 27 Şubat 2020 tarihine ertelendi.

İzmir'de okul müdürünün öldürülmesine ilişkin dava Şubat ayına ertelendi, System.String[]

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, okul müdürünün silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılandığı dava 27 Şubat 2020 tarihine ertelendi.


Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesinde 15 Aralık 2017'de daha önce bir öğrenciye silah çektiği gerekçesiyle disiplin kurulu cezası verilen 11. sınıf öğrencisi U.Y. ile İ.P, okul müdürü Ayhan Kökmen'in odasına giderek pompalı tüfekle ateş açmış, yaralanan Kökmen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, öğrencilerle azmettirdiği gerekçesiyle U.Y'nin babası B.Y. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.


Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesinde, bugün basına kapalı gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu sanıklar 11. sınıf öğrencileri U.Y. ve İ.P, veli B.Y, maktul Ayhan Kökmen'in eşi Ümmü Kökmen ile bazı öğretmenler katıldı. Tanık ve sanıkların dinlenildiği dava 27 Şubat 2020 tarihine ertelendi. - İZMİR

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 08:40 Kaynak: İHA
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