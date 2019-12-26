İzmir'de okul müdürünün öldürülmesine ilişkin dava Şubat ayına ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de okul müdürünün öldürülmesine ilişkin dava Şubat ayına ertelendi - Son Dakika

İzmir'de okul müdürünün öldürülmesine ilişkin dava Şubat ayına ertelendi

6 saat önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, okul müdürünün silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılandığı dava 27 Şubat 2020 tarihine ertelendi.

İzmir'de okul müdürünün öldürülmesine ilişkin dava Şubat ayına ertelendi, System.String[]

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, okul müdürünün silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılandığı dava 27 Şubat 2020 tarihine ertelendi.

Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesinde 15 Aralık 2017'de daha önce bir öğrenciye silah çektiği gerekçesiyle disiplin kurulu cezası verilen 11. sınıf öğrencisi U.Y. ile İ.P, okul müdürü Ayhan Kökmen'in odasına giderek pompalı tüfekle ateş açmış, yaralanan Kökmen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, öğrencilerle azmettirdiği gerekçesiyle U.Y'nin babası B.Y. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesinde, bugün basına kapalı gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu sanıklar 11. sınıf öğrencileri U.Y. ve İ.P, veli B.Y, maktul Ayhan Kökmen'in eşi Ümmü Kökmen ile bazı öğretmenler katıldı. Tanık ve sanıkların dinlenildiği dava 27 Şubat 2020 tarihine ertelendi.

(iHA)

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 08:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Libya İçişleri Bakanı'ndan açıklama: Türkiye'den asker isteyeceğiz
Fatih Terim, hakaret gerekçesiyle Turgay Demir'e dava açtı Son dakika: AYM, Wikipedia'nın erişime engellenmesini hak ihlali saydı Liseli 3 dansçı kızın feci ölümü! Aynı grupta dans ediyorlardı

Son Dakika Haberleri
03:20 Trump, Sisi ile Libya'yı görüştü - Son Dakika
03:15 2. - Son Dakika
03:09 1. - Son Dakika
03:08 Atama kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika
03:07 DHA YURT BÜLTENİ - 26 - Son Dakika
00:35 Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı! Ulaşımda aksamalara neden oluyor - Son Dakika
23:44 Libya'nın askeri destek istemesinin ardından TSK'nın yurt dışındaki varlığı 12 ülkeye yükselecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 03:25:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de okul müdürünün öldürülmesine ilişkin dava Şubat ayına ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]