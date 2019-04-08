Son Dakika Haberleri: İzmir'de, Okul Servis Minibüsünde Unutulmasının Ardından Yaşamını Yitiren 3 Yaşındaki Alperen...

İzmir'de, Okul Servis Minibüsünde Unutulmasının Ardından Yaşamını Yitiren 3 Yaşındaki Alperen...

9 dakika önce

İzmir'de, okul servis minibüsünde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümünde ihmali bulunduğu öne sürülen öğretmen Nurcan Altıok, yargılandığı davada 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı.

İzmir'de, Okul Servis Minibüsünde Unutulmasının Ardından Yaşamını Yitiren 3 Yaşındaki Alperen..., System.String[]
İzmir'de, okul servis minibüsünde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümünde ihmali bulunduğu öne sürülen öğretmen Nurcan Altıok, yargılandığı davada 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:37 Kaynak: İHA

İzmir, 3. Sayfa
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