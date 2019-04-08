İzmir'de, Okul Servis Minibüsünde Unutulmasının Ardından Yaşamını Yitiren 3 Yaşındaki Alperen...
9 dakika önce
İzmir'de, okul servis minibüsünde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümünde ihmali bulunduğu öne sürülen öğretmen Nurcan Altıok, yargılandığı davada 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı.
İzmir'de, okul servis minibüsünde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümünde ihmali bulunduğu öne sürülen öğretmen Nurcan Altıok, yargılandığı davada 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:37 Kaynak: İHA
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