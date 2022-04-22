İzmir'de Okul Servis Ücretlerine Yüzde 40 Zam - Son Dakika
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İzmir'de Okul Servis Ücretlerine Yüzde 40 Zam

22.04.2022 11:18
İzmir'de Okul Servis Ücretlerine Yüzde 40 Zam

İzmir'de öğrenci servis ücretlerine yüzde 40 zam yapıldı. 3 kilometreye kadar servis ücreti aylık 385 liradan 540'a yükselirken 3-40 kilometre arası için ise 980 ila bin 370 lira arasında değişen fiyatlar belirlendi. İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Erdem Mert, artan mazot fiyatları nedeniyle zam yapmaya mecbur kaldıklarını söyledi.

İzmir'de öğrenci servis ücretlerine yüzde 40 zam yapıldı. 3 kilometreye kadar servis ücreti aylık 385 liradan 540'a yükselirken 3-40 kilometre arası için ise 980 ila bin 370 lira arasında değişen fiyatlar belirlendi. İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Erdem Mert, artan mazot fiyatları nedeniyle zam yapmaya mecbur kaldıklarını söyledi.

İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası'nın talebi üzerine İzmir'de okul servis ücretleri zamlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nden (UKOME) çıkan kararla servis ücretleri yüzde 40 arttı.

Buna göre; 3 kilometreye kadar öğrenci servisleri aylık 385 liradan 540'a, ana okulu ise 465 liradan 651'e yükseldi. 3-40 kilometreye kadar ise öğrenci servisleri için aylık 980 liradan bin 370 liraya kadar değişen fiyatlar belirlendi. Ana okulunda ise 3-40 kilometre arası fiyatlar bin 50-bin 470 TL arasında.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Erdem Mert, artan mazot fiyatları nedeniyle zam yapmaya mecbur kaldıklarını söyledi. Mert şöyle konuştu:

"Servis ücretlerine en son aralık sonunda zam yapılmıştı. O zaman mazotun litresi 11,52'ydi, şimdi ise 23 lira. Yüzde 100'den fazla akaryakıta zam geldi. Biz, buna rağmen servis esnafı olarak yüzde 50 kabul gören tam talebimizi daha sonra yüzde 40'a çektik. Bu oran UKOME'de de onaylandı. Zammı yapmak zorundaydık. Okulların kapanmasına az bir süre kaldı ancak servis esnafı olarak dayanacak gücümüz kalmamıştı."

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Ulaşım Koordinasyon Merkezi, Esnaf Odası, İzmir, Zam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel İzmir'de Okul Servis Ücretlerine Yüzde 40 Zam - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de Okul Servis Ücretlerine Yüzde 40 Zam - Son Dakika
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