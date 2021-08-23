Üye Girişi
İzmir'de okul servisi ücretleri belli oldu - Son Dakika

İzmir'de okul servisi ücretleri belli oldu

23.08.2021 17:07
İzmir'de okul servisi ücretleri belli oldu, System.String[]

İzmir'de 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında geçerli olacak servis ücretleri belirlendi.

İzmir'de 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında geçerli olacak servis ücretleri belirlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı UKOME kararı doğrultusunda servis ücretlerine yüzde 15 zam geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2021-2022 eğitim öğretim yılında geçerli olacak okul servis ücretlerini belirledi. Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yeni öğretim yılı servis ücretlerine yüzde 15 zam yapıldı. Karar, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından onaylandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin uygulaması önerilen öğrenci taşıma fiyat tarifesi ise şöyle;

0-3 kilometre mesafede öğrencinin haftanın iki günü okula gitmesi durumunda aylık 180 TL, haftanın 3 günü okula gitmesi durumunda 215 TL, haftanın 4 günü okula gitmesi durumunda 260 TL, haftanın 5 günü okula gitmesi durumunda 285 TL.

0-6 kilometre mesafedeki servis ücretleri ise öğrencinin haftanın 2 günü işe gitmesi durumunda aylık 220 TL, haftanın üç günü okula gitmesi durumunda 270 TL, haftanın dört günü okula gitmesi durumunda 320 TL, haftanın beş günü okula gitmesi durumunda 350 TL.

0-10 kilometre mesafede öğrencinin haftanın iki günü okula gitmesi durumunda aylık 235 TL, haftanın üç günü okula gitmesi durumunda 290 TL, haftanın dört günü okula gitmesi durumunda 340 TL, haftanın beş günü okula gitmesi durumunda 375 TL.

0-15 kilometre mesafede öğrencinin haftanın iki günü okula gitmesi durumunda aylık 275 TL, haftanın üç günü okula gitmesi durumunda 340 TL, haftanın dört günü okula gitmesi durumunda 410 TL, haftanın beş günü okula gitmesi durumunda 445 TL.

0-20 kilometre mesafede öğrencinin haftanın iki günü okula gitmesi durumunda aylık 330 TL, haftanın üç günü okula gitmesi durumunda 405 TL, haftanın dört günü okula gitmesi durumunda 490 TL, haftanın beş günü okula gitmesi durumunda 535 TL.

0-25 kilometre mesafede haftanın iki günü okula giden öğrenci için aylık 370 TL, haftanın üç günü okula gitmesi durumunda 460 TL, haftanın dört günü okula gitmesi durumunda 550 TL, haftanın beş günü okula gitmesi durumunda 600 TL.

0-30 kilometre mesafede haftanın iki günü okula giden öğrenci için aylık 400 TL, haftanın üç günü okula giden öğrenci için 500 TL, haftanın dört günü okula giden öğrenci için 595 TL, haftanın beş günü okula giden öğrenci için 655 TL.

0-35 kilometre mesafede haftanın iki günü okula giden öğrenci için aylık 420 TL, haftanın üç günü okula giden öğrenci için 520 TL, haftanın dört günü okula giden öğrenci için 620 TL, haftanın beş günü okula giden öğrenci için 685 TL.

0-40 kilometre mesafede haftanın iki günü okula giden öğrenci için aylık 440 TL, haftanın üç günü okula giden öğrenci için 550 TL, haftanın dört günü okula giden öğrenci için 660 TL, haftanın beş günü okula giden öğrenci için 730 TL.

İzmir'de okul servisi ücretleri belli oldu
İzmir'de okul servisi ücretleri belli oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi, İzmir, Okul, Toplum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum İzmir'de okul servisi ücretleri belli oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Antalya maçındaki tartışmalı penaltı pozisyonuna Fenerbahçe'den tepki! Yayıncı kuruluşu topa tuttular 17:21 Antalya maçındaki tartışmalı penaltı pozisyonuna Fenerbahçe'den tepki! Yayıncı kuruluşu topa tuttular 12 yaşındaki kayıp kıza Büyükçekmece'de ulaşıldı! Bulunduğu yerle ilgili bir detay dikkat çekti 17:09 12 yaşındaki kayıp kıza Büyükçekmece'de ulaşıldı! Bulunduğu yerle ilgili bir detay dikkat çekti Gökhan Gönül, yıllar sonra öğrendiği kardeşinin katıldığı canlı yayına telefonla bağlandı: Oğlum yanımıza gel 17:04 Gökhan Gönül, yıllar sonra öğrendiği kardeşinin katıldığı canlı yayına telefonla bağlandı: Oğlum yanımıza gel
Memur-Sen'den memurların maaş zammına ilişkin ilk açıklama: Yüzde 28'lik iyileştirme anlamına geliyor 16:49 Memur-Sen'den memurların maaş zammına ilişkin ilk açıklama: Yüzde 28'lik iyileştirme anlamına geliyor Afgan göçmenli tanıtım filmiyle tepki çeken YouTuber Oğuzhan Uğur'a soruşturma 16:41 Afgan göçmenli tanıtım filmiyle tepki çeken YouTuber Oğuzhan Uğur'a soruşturma Yüzerken pitbull saldırısına uğrayıp hayatını kaybeden gencin acılı annesi isyan etti: Ciğerparem pisi pisine gitti 16:27 Yüzerken pitbull saldırısına uğrayıp hayatını kaybeden gencin acılı annesi isyan etti: Ciğerparem pisi pisine gitti
Son dakika: Hükümet ile sendikalar anlaşma sağladı! İşte memur ve memur emeklisinin alacağı maaş zammı 16:05 Son dakika: Hükümet ile sendikalar anlaşma sağladı! İşte memur ve memur emeklisinin alacağı maaş zammı Manavgat'taki yangını başlattığı gerekçesiyle tutuklanan şahsın ağabeyi: Kardeşim boşboğazdır, gündem olmak için yaptı 15:37 Manavgat'taki yangını başlattığı gerekçesiyle tutuklanan şahsın ağabeyi: Kardeşim boşboğazdır, gündem olmak için yaptı

Son Dakika Haberleri
17:05 Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısına ABD'den tam onay geldi
17:03 Gökhan Gönül, yıllar sonra öğrendiği kardeşinin katıldığı canlı yayına telefonla bağlandı: Oğlum yanımıza gel
16:48 Memur-Sen'den memurların maaş zammına ilişkin ilk açıklama: Yüzde 28'lik iyileştirme anlamına geliyor
16:45 Manavgat'ta jandarmanın yakaladığı yangın şüphelisi 18 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
16:06 Son Dakika: Steau Bükreş'in sahibi Gigi Becali: Morutan'ı bonuslarla birlikte 5,7 milyon euroya Galatasaray'a sattık.
16:04 Son dakika: Hükümet ile sendikalar anlaşma sağladı! İşte memur ve memur emeklisinin alacağı maaş zammı
15:47 Caner'in yüzüne bir kapı daha kapandı! Adana Demirspor tecrübeli futbolcuyu istemedi
15:45 Afganistan'da kadınlarla röportaj yapan Habertürk televizyonuna Taliban üyelerinden müdahale, görüntüyü sildirdiler
15:43 Marcao'suz kazanma oranı düşen Galatasaray'ın göstereceği performans merak konusu oldu
14:57 Altay Bayındır, şu anda Avrupa'nın en iyi kalecisi! Alisson'ı bile geride bıraktı
3600 ek gösterge ile memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte mesleğe göre maaş artışları 3600 ek gösterge ile memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte mesleğe göre maaş artışları         
17:38
Genco Erkal hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaretten iddianame! Hapsi isteniyor Genco Erkal hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaretten iddianame! Hapsi isteniyor         
17:12
Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısına ABD'den tam onay geldi Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısına ABD'den tam onay geldi         
17:06
İngiliz basınından Türkiye'ye İngiliz basınından Türkiye'ye "Afgan mülteci kampı" özrü         
16:55
Manavgat'ta jandarmanın yakaladığı yangın şüphelisi 18 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Manavgat'ta jandarmanın yakaladığı yangın şüphelisi 18 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
16:46
5,5 aylık hamile olan Özge Özpirinçci, bebeğine Üzüm ismini vermek istedi ama kimse onay vermedi 5,5 aylık hamile olan Özge Özpirinçci, bebeğine Üzüm ismini vermek istedi ama kimse onay vermedi         
16:39
Son Dakika: Steau Bükreş'in sahibi Gigi Becali: Morutan'ı bonuslarla birlikte 5,7 milyon euroya Galatasaray'a sattık. Son Dakika: Steau Bükreş'in sahibi Gigi Becali: Morutan'ı bonuslarla birlikte 5,7 milyon euroya Galatasaray'a sattık.         
16:06
Afganistan'da kadınlarla röportaj yapan Habertürk televizyonuna Taliban üyelerinden müdahale, görüntüyü sildirdiler Afganistan'da kadınlarla röportaj yapan Habertürk televizyonuna Taliban üyelerinden müdahale, görüntüyü sildirdiler         
15:45
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, şimdi de kilosu ile ilgili konuşulmasını yasakladı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, şimdi de kilosu ile ilgili konuşulmasını yasakladı         
15:21
Banyoya giren kadın uzun süre çıkmayınca kapıyı açan annesi korkunç manzarayla karşılaştı Banyoya giren kadın uzun süre çıkmayınca kapıyı açan annesi korkunç manzarayla karşılaştı         
15:19
Berrak Tüzünataç'tan cinsel içerikli film sorusuna çok net yanıt Berrak Tüzünataç'tan cinsel içerikli film sorusuna çok net yanıt         
15:17
Polislere hakaret edip tartışan milletvekili Zeynep Gül Yılmaz: Sürgünlerini ben istemedim, amirleri öyle uygun gördü Polislere hakaret edip tartışan milletvekili Zeynep Gül Yılmaz: Sürgünlerini ben istemedim, amirleri öyle uygun gördü         
14:46
1 hafta sonra nişanı vardı! 21 yaşındaki genç kız kaza kurbanı oldu 1 hafta sonra nişanı vardı! 21 yaşındaki genç kız kaza kurbanı oldu         
14:21
49 yaşındaki Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle herkesi büyülemeyi başardı 49 yaşındaki Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle herkesi büyülemeyi başardı         
14:19
Seren Serengil: Kenan Doğulu koronalı şekilde sahneye çıktı Seren Serengil: Kenan Doğulu koronalı şekilde sahneye çıktı         
14:17
Tahterevalliden düştü sandılar, işin aslı başka çıktı! Parkta oynayan 18 aylık Berk maganda kurşunuyla yaralandı Tahterevalliden düştü sandılar, işin aslı başka çıktı! Parkta oynayan 18 aylık Berk maganda kurşunuyla yaralandı         
13:22
VTK Volt Teknoloji Kolejleri'nden eğitimde yeni dönem! Teknoloji üreten gençler yetiştiriyorlar VTK Volt Teknoloji Kolejleri'nden eğitimde yeni dönem! Teknoloji üreten gençler yetiştiriyorlar         
15:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2021 17:47:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de okul servisi ücretleri belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement