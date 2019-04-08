İzmir'de Okul Servisinde Unutulmasının Ardından Yaşamını Yitiren 3 Yaşındaki Alperen Sakin'in...
1 saat önce
İzmir'de okul servisinde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümünde ihmali bulunduğu öne sürülen öğretmen Nurcan A'ya 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.
İzmir
'de okul servisinde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümünde ihmali bulunduğu öne sürülen öğretmen Nurcan A'ya 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:13 Kaynak: AA
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