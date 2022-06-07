İzmir'de okulda çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika
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İzmir'de okulda çıkan yangın paniğe neden oldu

07.06.2022 03:36

İzmir'de okulda çıkan yangın paniğe neden oldu İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan bir okulun çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.

İzmir'de okulda çıkan yangın paniğe neden oldu

İZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan bir okulun çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yangın, saat 01.15 sıralarında Karşıyaka ilçesine bağlı İmbatlı Mahallesi 6087. Sokakta bulunan Havva Özişbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Okulun çatısından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Polis ekipleri tarafından yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İzmir'de okulda çıkan yangın paniğe neden oldu
İzmir'de okulda çıkan yangın paniğe neden oldu
İzmir'de okulda çıkan yangın paniğe neden oldu
İzmir'de okulda çıkan yangın paniğe neden oldu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Karşıyaka, İtfaiye, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de okulda çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika

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