İzmir'de okulda yangın tatbikatı yapıldı

İzmir'in Konak ilçesindeki Gazi Ortaokulu'nda "Afet Azaltma Günü" kapsamında yangın tatbikatı yapıldı.

Okuldaki 770 öğrenci ve 60 öğretmenin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik öncesi itfaiye ekipleri tarafından bilgilendirme yapıldı.

Tatbikatta senaryo gereği, okulda alarm çaldıktan sonra sınıflardan koşarak çıkan öğrenciler, öğretmenlerinin koordinesinde okul bahçesinde toplandı.

Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçlardaki merdiven yardımıyla yangında mahsur kalan öğrencileri tahliye etti.

Dumandan etkilenen öğrenciler alanda bekletilen ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Tatbikatın ardından öğrenciler alkışlarla itfaiye ve sağlık ekiplerine destek verdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Türkiye'nin sivil savunma ve afet eğitimine en çok ihtiyacı olan ülkeler arasında olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Hem ülkemizde hem de ilimizde afetlere hazırlık kültürünün yerleşmesi için bakanlığımızın yürüttüğü 'Okul Tabanlı Afet Eğitimleri' kapsamında ilimizde yaklaşık 4 bin öğretmenimiz ve okul yöneticimize eğitimler verildi. Önceliğimiz İzmir'de 850 bin öğrenci, 60 bin öğretmen ve çalışanın her koşulda güvenliği için her türlü tedbirin alınmasıdır. İdarecilerimizden öğretmenlerimize, öğrencilerimizden velilerimize kadar afete hazırlık ve afet yönetimi bilincini yaygınlaştırmamız büyük önem arz ediyor. Özellikle evlatlarımıza küçük yaşlardan itibaren afete hazırlık kültürünü aşılayarak konu ile ilgili doğru davranış şeklini kazandırmalıyız. Biz ne kadar bilinçli olursak, sivil savunmayı özümseyip, tatbik edersek, gerekli eğitimleri alırsak emin olun doğal afetlerde çok daha az kayıp veririz."