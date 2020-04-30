İzmir'de okullar, fabrika gibi çalışıp siperlik ve maske üretiyor - Son Dakika
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İzmir'de okullar, fabrika gibi çalışıp siperlik ve maske üretiyor

13 dakika önce

İzmir'in Bornova ilçesinde iki okulunun öğretmenleri ve çalışanları, korona virüsle mücadele kapsamında, sahada çalışan personele yönelik siperlik ve maske üretimi yapıyor.

İzmir'de okullar, fabrika gibi çalışıp siperlik ve maske üretiyor, System.String[]

İzmir'in Bornova ilçesinde iki okulunun öğretmenleri ve çalışanları, korona virüsle mücadele kapsamında, sahada çalışan personele yönelik siperlik ve maske üretimi yapıyor. Üretilen siperlik ve maskeler, hastaneler ve kamu kurumlarına gönderiliyor.


Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlere paralel olarak günlük hayatı kolaylaştırmak için devreye giren meslek liselerinde harıl harıl siperlik ve maske üretimi yapılıyor. İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Mazhar Zorlu Endüstri Meslek Lisesinde günde bin 500 adet siperlik üretilirken, yine Bornova'da bulunan İzmir Mesleki Eğitim Merkezinde de günlük 20 bin adet maske üretimi yapılıyor. Tamamı sağlık ve kamu kurumlarına verilen siperlik ve maskeleri okullarda bulunan öğretmenler ve çalışanlar gönüllü olarak çalışıp üretiyor.


3D yazıcı ile günde bin 500 siperlik üretiyorlar


Öğretmenlerin evlerinde gönüllü olarak üretmeye başladıkları siperlikleri, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla sunulan kalıplar vasıtasıyla seri üretimine geçtiklerini belirten Mazhar Zorlu Endüstri Meslek Lisesi müdürü Şerafettin Bayram, günlük 20 olan üretim sayısını bin 500'e çıkardıklarını söyledi. Bayram, "Okul olarak, sağlık çalışanlarına katkı sağlamak amacıyla okulumuzda bulunan beş adet 3D yazıcı ile evlerde siperlik üretimine başlamıştık. Öğretmen arkadaşlarım üretimi gönüllü bir şekilde sürdürdüler. Günlük ortalama 20 adet siperlik ürettik ve ihtiyacı olan sağlık kuruluşlarına verdik. Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, plastik teknolojisi alanında bulunan enjeksiyon makinelerine Çınarlı Meslek Lisesi vasıtasıyla kalıp yaptırdı. Pazartesi günü itibarı ile kalıbı makinelerimize bağladık. Üretimine de başladık. Günlük 20 olan siperlik maske üretim sayısını bin 500'e çıkardık. Dolayısıyla yaptığımız üretimin tamamını hastanelere ücretsiz olarak sağlıyoruz. Üretimde kullandığımız ham madde ve kalıbın teminini İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz karşıladı. Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün organizesinde ürettiğimiz ürünleri sağlık çalışanlarına ulaştırmak için çalışıyoruz. Burada öğretmen arkadaşlarımız, müdür yardımcısı ve okulumuzun personelleri gönüllü olarak çalışıyorlar" dedi.


Gönüllü olarak çalışıyorlar


Mazhar Zorlu Endüstri Meslek Lisesi öğretmenleri ve kurum çalışanlarının gönüllü olarak üretime katkı sağladıkları öğrenilirken, günde 8 saatlerini okulda siperlik üretimine harcadıkları belirtildi. Plastik Öğretmeni Erkan Sabri Sönmez, "Arkadaşlarımızla birlikte burada sağlık çalışanlarına destek olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Bu süreci inşallah hep beraber atlatacağız" dedi. Okulun müdür yardımcısı Erol Doğan ise, "Siperlikte kullandığımız maddeler bize 4 parça şeklinde geliyor. Burada bunları birleştiriyoruz" diye konuştu. Siperlik maskenin üretimine gönüllü olarak katkı verenlerden olan Plastik Teknolojisi öğretmenlerinden Mustafa Yılmaz da "Bu zorlu süreçte kurum olarak, atölye olarak makinelerimizle birlikte katkı sunmaya çalışıyoruz. Siperlik üretimi için makinemize kalıbı bağladık. Siperlikte kullandığımız plastik aksamın basımını burada gerçekleştiriyoruz. Mesai saatlerimiz içerisinde gönüllü olarak bu görevimizi sürdürüyoruz" açıklamasında bulundu.


Maske üretimi için seferber oldular


Korona virüs ile mücadele kapsamında tıbbi maske üretimi gerçekleştirilen İzmir Mesleki Eğitim Merkezinde okul müdürü Cemal Cüneyt Yavuz, günde 20 bin adet maske ürettiklerine vurgu yaptı. Yavuz, "Kurumumuz 25 Mart'tan bu yana korona virüs ile mücadele için çalışmalar yapıyor. Ekibimiz ile birlikte toplanarak arge çalışmaları yaptık. Sahada neler yapabiliriz, nasıl destek verebiliriz diye düşündük. Çalışanlarımız ve hocalarımızla birlikte maske üretimi yapmak için acilen yola çıktık. Başlangıçta bin ila iki bin arası maske üretirken, şu anda günlük 20 bin maske üretebilecek hale geldik. 3 vardiya olarak çalışıyoruz. İl Milli Eğitim Müdürümüz Ömer Yahşi ve Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Kadir Kadıoğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Düzenli bir şekilde 7 gün 24 saat mesai yapıyoruz. Maske üretimi konusunda elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Biz ürettiğimiz maskeleri askeri kurumlara, emniyete, üniversitelere, sivil toplum kuruluşlarına ve kamu kurum ve kuruluşlarına gönderiyoruz. Ham madde konusunda devletimiz bizi destekliyor. Haftalık olarak 200 bin ila 350 bin arası maske üretiyoruz. Toplamda 18 personelimiz vardiyalı olarak çalışıyor. Aralarında öğretmenlerimiz, çalışan personellerimiz, usta ve kalfa öğrencilerimiz var" dedi.


Üretilen maskeler dezenfekte ediliyor


Üretilen maskelerin dezenfekte edildikten sonra dağıtıma çıktığının altını çizen İzmir Mesleki Eğitim Merkezi Giyim Bölümü Atölye Şefi Fevziye Ezgü, üretim ortamının da sterilize olduğunu belirtti. Ezgü, "Bir aydan fazla süredir okulumuzda öğretmenlerimiz, personellerimiz ve öğrencilerimizle birlikte gönüllü olarak maske üretiyoruz. Okul girişindeki dezenfektan tünelinden geçerek eldiven, galoş, maske ve önlüklerimizi giyiyoruz. Steril bir ortamda maske üretimini gerçekleştiriyoruz. Maskeleri ürettikten sonra da dezenfekte edip paketliyoruz. Okulumuzda 7 gün 24 saat maske üretimi yapıyoruz. Bizler sağlık çalışanları ve halkımız için burada çalışıyoruz. Halkımıza tek bir mesajımız var. Evde kalın" diye konuştu. - İZMİR

Bornova, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 09:47 Kaynak: İHA


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