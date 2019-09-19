Son Dakika Haberleri: İzmir'de okullara güvenlik ve temizlik için görevli alımı
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İzmir'de okullara güvenlik ve temizlik için görevli alımı

1 saat önce

Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında İzmir'deki okullar için güvenlik görevlisi ve temizlik personeli alımı yapılmaya başlandı.

İzmir'de okullara güvenlik ve temizlik için görevli alımı, System.String[]

Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında İzmir'deki okullar için güvenlik görevlisi ve temizlik personeli alımı yapılmaya başlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 603 resmi eğitim kurumu için 2 bin 700 temizlik görevlisi görevlendirildi. Okullarda görev yapacak olan 957 güvenlik personeli ise ekim ayının ilk haftasından itibaren çalışmaya başlayacak.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, okullarda çalışacak personelin gerekli incelemelerinin İŞKUR tarafından görevlendirileceğini kaydederek, "Okullarımız için en iyi imkanları sağlamaya gayret gösteriyoruz. Özellikle dezavantajlı bölgelerden seçilen 90 okulda MOBESE sistemleri kurularak emniyetle uyumlu hale getirildi. Bu sayede okullarımızın bina içi ve bina dışında yer alan her noktası emniyet birimlerimizce takip edilecek. Ayrıca 145 okulumuzda da bu çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmayı tüm dezavantajlı okullarda yapacağız." ifadelerini kullandı.

Ayrıca deprem riski nedeniyle yıkılması gereken 32 okulun tamamına yakınının yıkılıp yeniden inşa edildiğini, 122 okulda bakım onarım çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

İŞKUR, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:08 Kaynak: AA
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