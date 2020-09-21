İzmir'de okullarda yüz yüze eğitim başladı - Son Dakika

İzmir'de yüz yüze eğitim, anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflar için seyreltilmiş uygulamalarla başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayından beri kapalı olan okullar, alınan tedbirler çerçevesinde kapılarını anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflar için açtı.

Toplamda 710 bin 817 öğrencinin bulunduğu İzmir'de okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1'inci sınıflarda eğitim görecek öğrencileri, öğretmenler ve görevliler karşıladı.

Okul girişine yerleştirilen ünitede ellerini dezenfekte eden çocuklar, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflara geçti.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, yaptığı açıklamada, 31 Ağustos'ta başlayan uzaktan eğitim faaliyetlerinin ardından öğrencilerin bugün aşamalı ve kontrollü bir şekilde yeniden okullarına döndüğünü belirtti.

Uzun bir aradan sonra yeniden öğrencilerle buluşmanın heyecanının yaşadıklarını aktaran Yahşi, şunları kaydetti:

"Hepimiz yüz yüze eğitimin heyecanı ve sıcaklığıyla yavrularımızın gözlerinin içine bakacağımız günleri hasretle ve umutla bekledik. Bu günlerin geçeceğine ve çocuklarımıza olan inancımızı hiç kaybetmedik. Fiilen ayrı kalsak da bizi bir arada tutan milli ve manevi değerlerimizin aydınlığında bu güzel ülkenin yarınları için tek ses tek yürek kenetlendik. Zor günlerde gönül köprüleri kurarak üretmeye devam ettik. Yeni eğitim döneminde de başarılarımıza yenilerini ekleyeceğimize inanıyorum. Bu mesuliyeti her zerresinde hisseden, 'önce vatan, önce çocuk' diyerek yüreğini ortaya koyan yol arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."