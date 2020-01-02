İzmir'de olayla ilgisi olmayan 2 kişinin öldüğü pusuya 9 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de olayla ilgisi olmayan 2 kişinin öldüğü pusuya 9 gözaltı - Son Dakika

İzmir'de olayla ilgisi olmayan 2 kişinin öldüğü pusuya 9 gözaltı

6 saat önce

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, yol kenarına pusu kuran silahlı grup tarafından açılan ateşte, yoldan geçen otomobil sürücüsü ile motokuryenin hayatını kaybetmesi olayıyla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de olayla ilgisi olmayan 2 kişinin öldüğü pusuya 9 gözaltı, System.String[]

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, yol kenarına pusu kuran silahlı grup tarafından açılan ateşte, yoldan geçen otomobil sürücüsü ile motokuryenin hayatını kaybetmesi olayıyla ilgili 9 kişi gözaltına alındı. Olay sırasında birçok ev ve park halindeki araç ile bir çiçekçi dükkanı ve eczaneye de kurşun isabet ettiği tespit edildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan olay, dün saat 23.00 sıralarında İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Kimlikleri henüz belirlenemeyen bir grup, cadde üzerinde pusu kurarak bir otomobili beklemeye başladı. Bu sırada sokaktan çıkan beyaz renkli otomobili gören grup, bellerinden çıkardıkları tabancalarla sürücüyü hedef alarak arka arkaya ateşledi. Saldırıya uğrayan sürücü, otomobilinin hızını arttırarak bölgeden uzaklaşırken, tesadüfen cadde üzerinden geçen motorlu kurye Sadullah Serkan Kara (32) ve bir başka otomobilde bulunan Lokman Çakır (40), mermilerin isabet etmesi sonucu yaralandı.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Yaralılar, Çakır ve Kara, ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan her iki yaralı da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Çakır ve Kara'nın cansız bedenleri, savcının yaptığı incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Soruşturma başlatan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgisi olduğu düşünülen 9 kişi gözaltına alındı.

BİRÇOK ARAÇ, İŞ YERİ VE EVE KURŞUN İSABET ETTİ

Olay sırasında birçok ev ve park halindeki aracın yanı sıra bir çiçekçi dükkanıyla eczaneye de kurşun isabet etti. Çiçekçi dükkanına 2 kurşun, eczanenin camına da bir kurşun isabet ettiği tespit edildi.

'BİZİM ARACA 7 KURŞUN İSABET ETMİŞ'

Otomobiline 7 kurşun isabet eden Muzaffer Aşıkçı, "Akşam burada bir olay çıkmış. Sokaktan çıkan kişiler, her yeri taramışlar. Bizim araca da 7 tane kurşun isabet etmiş. Diğer araçlar da zarar görmüş durumda. Zarar gören evler de var. Cana gelen mala gelsin demek lazım, ama burada 2 kişi de maalesef vefat etmiş. Onlara da Allah rahmet eylesin dileklerimi sunuyorum" dedi.

hafif ticari aracı ile işyerine kurşun isabet eden çiçekçi Nergiz Demir, "Benim iş yerini siper olarak kullanmışlar. İş için kullandığım arabamda da zarar söz konusu. 2 kişi vefat etmiş, gerçekten çok üzücü. Sabah geldiğimizde oldukça şaşırdım" diye konuştu.


Karabağlar, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Alkollü sürücü dehşet saçtı! Metrelerce sürüklendi, araç hurdaya döndü
Otomobilin çarptığı kadın minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti Türkiye'nin yerli otomobili Almanları korkuttu! Şirketlere baskı yapmaya başladılar TOGG, yerli otomobilin ön siparişi hakkında açıklamada bulundu

Son Dakika Haberleri
19:20 Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan ABD Başkanı Trump'a diyalog çağrısı Açıklaması - Son Dakika
19:18 Lübnanlı avukatlardan Nissan'ın eski yöneticisi hakkında suç duyurusu - Son Dakika
19:18 Kayserispor basın sözcüsü tokgöz: transferleri kampa yetiştirmeye çalışacağız - Son Dakika
19:18 Tunus'ta yeni kabinede görev alacak isimler açıklandı - Son Dakika
19:16 Ankara, Kırıkkale ve Nevşehir'de nakliyecilerden 'dijital takograf' tepkisi - Son Dakika
18:34 Yanan evin derin dondurucusunda parçalara ayrılmış ceset çıktı - Son Dakika
18:24 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Libya'yı görüştü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 19:26:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de olayla ilgisi olmayan 2 kişinin öldüğü pusuya 9 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]