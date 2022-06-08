İzmir'de öldürdüğü kadının cesedini ormana bırakan sanığa verilen ceza onandı - Son Dakika
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İzmir'de öldürdüğü kadının cesedini ormana bırakan sanığa verilen ceza onandı

08.06.2022 10:12
İzmir'de öldürdüğü kadının cesedini ormana bırakan sanığa verilen ceza onandı

İzmir'in Menderes ilçesinde 20 yaşındaki Ayşe Nazlı Kınacı'yı öldürerek cesedini battaniyeye sararak ormana bıraktığı suçlamasıyla yargılanan ve müebbet ile 21 yıl hapis cezası alan sanığa verilen ceza, istinaf tarafından onandı.

İzmir'in Menderes ilçesinde 20 yaşındaki Ayşe Nazlı Kınacı'yı öldürerek cesedini battaniyeye sararak ormana bıraktığı suçlamasıyla yargılanan ve müebbet ile 21 yıl hapis cezası alan sanığa verilen ceza, istinaf tarafından onandı.

Ayşe Nazlı Kınacı'nın öldürülmesine ilişkin İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık T.Ö.İ hakkında verilen karara ilişkin maktulün ailesi ve avukatlarının itirazlarına ilişkin inceleme tamamlandı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesince yapılan inceleme sonucunda soruşturmanın kanuna uygun biçimde yürütüldüğü belirtildi.

Soruşturma ve kovuşturma aşamalarında ileri sürülen iddia ve savunmalarla ikame edilen delillerin denetimi sağlayacak biçimde ve eksiksiz olarak tespit edildiğinin aktarıldığı incelemeye göre alınan kararda, "İlk derece mahkemesinin kararında usule veya esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı anlaşıldığından hükmün düzeltilerek istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildi." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan, kararın temyiz yolunun açık olduğu da bildirildi.

Olay

İzmir'in Konak ilçesindeki evinden 12 Şubat 2021'de ayrılan ve ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Ayşe NazlıKınacı'nın cesedi, 8 gün sonra Menderes ilçesindeki ormanlık alanda battaniyeye sarılı halde bulunmuştu.

Araştırmada Kınacı'nın T.Ö.İ'nin aracına bindiği belirlenmişti.

Seferihisar ilçesinde gözaltına alınan T.Ö.İ. ilk ifadesinde çıkan tartışma sırasında genç kadını öldürdüğünü itiraf etmiş, sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.

İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanık T.Ö.İ, ağırlaştırılmış müebbet ve 21 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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Kaynak: AA

Ayşe Nazlı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de öldürdüğü kadının cesedini ormana bırakan sanığa verilen ceza onandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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