İzmir'de öldüren yarış: 1 ölü, 1'i bebek 2 yaralı - Son Dakika
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İzmir'de öldüren yarış: 1 ölü, 1'i bebek 2 yaralı

15.06.2023 09:03

İzmir'in Gaziemir ilçesinde yarış halinde olan araç park halindeki kamyonete çarptı. Kazada biri bebek 2 kişi yaralanırken, kamyonet içerisinde bulunan 31 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Yarıştıkları iddia edilen ve meydana gelen kazada hafif şekilde yaralandığı öğrenilen 35 ENG 73 plakalı otomobilin sürücüsü, ambulans Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Demir korkuluklara savrulan 35 BOS 208 plakalı otomobilin sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 35 BOS 208 plakalı otomobil ile 35 ENG 73 plakalı otomobil, cadde üzerinde yarıştığı sırada 35 ENG 73 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki 35 ANS 884 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet de önünde park halinde bulunan 01 TD 971 plakalı otomobile çarparak yan yattı. 35 BOS 208 plakalı otomobil ise kazaya karışmamak için yoldan çıkarak demir korkuluklara çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İzmir'de öldüren yarış: 1 ölü, 1'i bebek 2 yaralı

BİR KADIN VE 7 AYLIK BEBEK KAMYONETTE SIKIŞTI

Olay yerine gelen polis ekipleri, başka kazaya sebebiyet vermemek adına çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri kamyonet içerisinde sıkışan İnci Özparıltılı ve Ö.A.Ö adlı 7 aylık bebeği kurtardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerin ardından İnci Özparıltılı, ambulans ile Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine, bebeği ise Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan anne Özparıltılı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan, kamyonetin yolun kenarında bulunan büfeden yemek almak için park edildiği, kazadan önce İnci Özparıltılı'nın eşinin büfeden yemek söylediği ve kazanın o sırada olduğu öğrenildi.

İzmir'de öldüren yarış: 1 ölü, 1'i bebek 2 yaralı

KAZA YAPTIKTAN SONRA KAÇTI

Yarıştıkları iddia edilen ve meydana gelen kazada hafif şekilde yaralandığı öğrenilen 35 ENG 73 plakalı otomobilin sürücüsü, ambulans Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Demir korkuluklara savrulan 35 BOS 208 plakalı otomobilin sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

"KAMYONUN ÜZERİNE DOĞRU UÇTUĞUNU GÖRDÜM"

Kazayı gören büfe çalışanı, "Büfede çalıştığım sırada kamyonun üzerime doğru uçtuğunu gördüm. Kendimi hemen dışarı attım. Baktım kamyonetin altında kadın yatıyordu ona yardımcı olmaya çalıştım. Ardından kamyonun sağ alt kısmında kadının çocuğunu gördük, hemen ona yardıma gittik" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Gaziemir, Tragger, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de öldüren yarış: 1 ölü, 1'i bebek 2 yaralı - Son Dakika


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