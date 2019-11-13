Son Dakika Haberleri: İzmir'de öldürülen 4 kişinin cenazesi Adli Tıpta
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de öldürülen 4 kişinin cenazesi Adli Tıpta - Son Dakika

İzmir'de öldürülen 4 kişinin cenazesi Adli Tıpta

6 saat önce

İzmir'in Kiraz ilçesinde işlenen cinayete kurban giden 1'i kadın 4 kişinin cenazeleri, otopsileri yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna getirildi.

İzmir'de öldürülen 4 kişinin cenazesi Adli Tıpta, System.String[]

İzmir'in Kiraz ilçesinde işlenen cinayete kurban giden 1'i kadın 4 kişinin cenazeleri, otopsileri yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna getirildi.


Sabah saatlerinde Kiraz ilçesi Çayağzı Mahallesi Bağarası Sokak'ta meydana gelen olayda aynı aileden İbrahim Akkeçe (45), eşi Döndü Akkeçe (40), oğulları Kemal Akkeçe (16) ve akrabaları olan Erol Akkeçe (36) evlerinin önünde silahla vurulmuş halde cansız bedenleri bulunmuştu. Vahşice işlenen cinayete kurban giden Akkeçe Ailesi'nin 4 ferdinin cansız bedenleri, gece saatlerinde İzmir Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Sabah yapılacak otopsi işlemlerinin ardından cenazelerin toprağa verileceği bildirildi. - İZMİR

Adli Tıp, Kiraz, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dans pistinde doğan bebek, kulübe ömür boyu ücretsiz girecek
Pompalı tüfekle dehşet saçan kıskanç koca rahip çıktı Cezaevi firarisi, etek giyip market soydu! O anlar böyle görüntülendi Tartıştığı komşusuna sitenin otoparkında kurşun yağdırdı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 06:15:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de öldürülen 4 kişinin cenazesi Adli Tıpta
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]