İzmir'de Öldürülen Çift Toprağa Verildi

İzmir
'in Bergama
ilçesinde, emekli uzman çavuş tarafından vurularak öldürülen Nesrin ve eşi Taner Cengiz'in cenazeleri defnedildi.
Çiftin cenazeleri, yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu
morgundan alındıktan sonra ilçedeki Hatuniye Camisi'ne getirildi.
Kılınan namazın ardından cenazeler, Bergama Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Olay
Bergama'da dün, evinin alt katında yaşayan kardeşi ve eniştesiyle tartışan emekli uzman çavuş A.R.A, beylik tabancasıyla çifti öldürmüş, olayın ardından polise teslim olan zanlı bugün tutuklanmıştı. Polis
merkezine götürülen çiftin 6 yaşındaki çocukları ise amcasına teslim edilmişti.