İzmir'de öldürülen doktor eşi Hatice Gülcemal Sivas'ta toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de öldürülen doktor eşi Hatice Gülcemal Sivas'ta toprağa verildi - Son Dakika

İzmir'de öldürülen doktor eşi Hatice Gülcemal Sivas'ta toprağa verildi

6 saat önce

İzmir'in Torbalı ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden doktor eşi Hatice Gülcemal'in (52) cenazesi, Sivas'ın Gemerek ilçesinde defnedildi.

İzmir'de öldürülen doktor eşi Hatice Gülcemal Sivas'ta toprağa verildi, System.String[]

İzmir'in Torbalı ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden doktor eşi Hatice Gülcemal'in (52) cenazesi, Sivas'ın Gemerek ilçesinde defnedildi.

Gülcemal'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından hava yoluyla Kayseri'ye, oradan da kara yoluyla Gemerek ilçesine bağlı Sızır beldesine getirildi.

Sızır Merkez Camisi'ndeki cenaze töreni sırasında bir kadın tabuta sarılarak, "Hoşcakal arkadaşım" diyerek gözyaşı döktü.

Sıla ve Can adında iki çocuk annesi Gülcemal'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından beldedeki asri mezarlıkta toprağa verildi.

Cenaze törenine, Gülcemal'in eşi Harun Gülcemal ve ailesi ile Gemerek Kaymakamı Cengiz Nayman, İl Sağlık Müdürü Selçuk Moğulkoç ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Olay

Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park (53), 29 Aralık akşamı İzmir Ertuğrul Mahallesi'ndeki evine gelen maskeli şüpheli tarafından silahla vurulmuş ve kaldırıldığı Torbalı Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

Olaydan kısa süre sonra aynı hastanede genel cerrahi uzmanı olarak görev yapan Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal de Park'ın evine 600 metre mesafedeki evinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Zanlı Enver Y, bir polisin silahla yaralandığı operasyon sonrası yaralı olarak ele geçirilmişti.

Hatice Çarpar, Gemerek, Sivas, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:54 Kaynak: AA
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