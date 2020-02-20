İzmir'de öldürülen genç gözyaşlarıyla defnedildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de öldürülen genç gözyaşlarıyla defnedildi - Son Dakika

İzmir'de öldürülen genç gözyaşlarıyla defnedildi

7 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde sokak ortasında tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanarak öldürülen genç gözyaşları arasında toprağa verildi.

İzmir'de öldürülen genç gözyaşlarıyla defnedildi, System.String[]

İzmir'in Konak ilçesinde sokak ortasında tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanarak öldürülen genç gözyaşları arasında toprağa verildi.


Olay, Konak ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Alp Can Gülçiçek (24) ile B.A. (16) arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan tartışma kavgaya dönüştü. B.A. üzerindeki bıçağı çıkartarak Gülçiçek'i dört kez bıçakladı. Alp Can Gülçiçek, kanlar içerisinde yere yığılırken, durumu gören mahalleli polise ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı genç, İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada ameliyata alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Öte yandan Gülçiçek'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, bıçaklı saldırı sonrası bölgeden kaçan B.A., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.


Cinayet şüphelisi B.A emniyetteki ifadesinde, Gülçiçek'i yanındaki kuzenine laf attığı ve bunun üzerine çıkan tartışma sonucunda bıçakladığını iddia etti.


Gözyaşlarıyla uğurlandı, zanlı tutuklandı


İzmir Adli Tıp Kurumu Morgunda yapılan otopsinin ardından Alp Can Gülçiçek gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Tepecik Merkez Camiinde kılınan cenaze namazına Gülçiçek'in ailesi ve arkadaşları katıldı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gülçiçek'in cenazesi Kokluca Mezarlığında toprağa verildi.


Alp Can Gülçiçek'i bıçaklayarak öldüren cinayet şüphelisi B.A., emniyetteki ifadesi ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen B.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Alp Can, Konak, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 06:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Leyla'nın ölümüyle ilgili davada gizli tanığın ifadesi ortaya çıktı
18 yıldır kayıp olan adamın, annesi ve kardeşleri tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı Kına gecesinde damadını öldüren kayınpederden kan donduran ifade: Öldürmek için fırsat kolluyordum Yeni tip koronavirüsün insan hücrelerine yayılmasını sağlayan proteinin yapısı çözüldü

Son Dakika Haberleri
00:47 Ünlü şarkıcı Linet'ten kalça estetiği sorularına yanıt: Hemen göze batıyor
23:01 Usta oyuncu İncilay Şahin, Yasak Elma dizinin kadrosuna dahil oldu
22:40 Atakan Kayalar, kendisine "Tanışmamız lazım" mesajı gönderen Aleyna Tilki'ye yanıt verdi: Seni dinlemiyorum
21:41 Filiz Ali'den tabrik ziyareti
20:58 Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 01:26:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de öldürülen genç gözyaşlarıyla defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]