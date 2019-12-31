İzmir'de öldürülen kadın Sivas'ta toprağa verildi - Son Dakika
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İzmir'de öldürülen kadın Sivas'ta toprağa verildi

6 saat önce

İzmir'de ardı ardına işlenen cinayetlerde hayatını kaybeden Hatice Gülcemal, memleketi Sivas'ın Gemerek ilçesi Sızır beldesinde toprağa verildi.

İzmir'de öldürülen kadın Sivas'ta toprağa verildi, System.String[]

İzmir'de ardı ardına işlenen cinayetlerde hayatını kaybeden Hatice Gülcemal, memleketi Sivas'ın Gemerek ilçesi Sızır beldesinde toprağa verildi.


İki gün önce İzmir'in Torbalı ilçesinde Enver Y. isimli cinayet zanlısı, ilçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park'ı vurup öldürdükten sonra ilçe Devlet Hastanesi Doktorlarından Harun Gülcemal'in de evine giderek eşi Hatice Gülcemal'ı öldürmüş, doktoru ise gasp etmişti.


Cinayet zanlısı yakalanırken olayda hayatını kaybeden Hatice Gülcemal'in cenazesi memleketi Sivas'ın Gemerek ilçesi Sızır beldesine ulaştırıldı. Gülcemal için bugün beldedeki merkez camisinde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Namaza ilçe kaymakamı Cengiz Nayman, ailesi, sağlık çalışanları ve yakınları katıldı. Gülcemal kılınan cenaze namazının ardından beldedeki Asri mezarlığına defnedildi. - SİVAS

Hatice Çarpar, Sivas, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:33 Kaynak: İHA
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