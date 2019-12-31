İzmir'de öldürülen Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park'ın cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

İzmir'in Torbalı ilçesinde peş peşe işlenen cinayetlerde evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park'ın cenazesi toprağa verildi.

Torbalı Devlet Hastanesindeki tören öncesinde olay sırasında eşinin yanında olan Vildan Park, çocukları Begüm ve Gökberk, taziyeleri kabul etti. Vildan Park'ın yüzündeki darp izleri dikkati çekti.

Mehmet Park'ın Türk bayrağına sarılı tabutunun törenin yapılacağı alana gelmesiyle ilçe sağlık müdürünün mesai arkadaşları ve törene katılanlar gözyaşlarına hakim olamadı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven, törende yaptığı konuşmada, üzücü bir olay nedeniyle burada bulunduklarını belirterek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca adına da en derin üzüntülerini iletti.

Şiddetin nereden ve nasıl gelirse gelsin lanetlendiğini belirten Güven, şöyle konuştu:

"Bu olayla birlikte bir meslektaşımızı ve bir meslektaşımızın eşini kaybettik. Aynı olaya müdahale etmekte olan bir polis arkadaşımız hastanede yatıyor. Dolayısıyla beraberinde birden fazla kişiye uygulanmış bir şiddetten bahsediyoruz. Bu olayın takipçisi olacağız. Sağlık Bakanlığı olarak olayın tam olarak ortaya konmasının ve suçlunun gerektiği cezayı almasının takipçisi olacağız."

Gülen yüzü ve hizmetleri

Park'ın arkadaşı olan AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da Mehmet Park'ın Torbalı'ya hizmet etmek için uğraştığını belirterek, "Park'tan bize kalan gülen yüzü ve hizmetleri oldu. Torbalı Devlet Hastanesinin yapılması için de çok çalışmıştı." dedi.

Mehmet Park'la en son cuma günü görüştüklerini kaydeden Torbalı Kaymakamı Ercan Öter ise "Tek amacı Torbalı'ya ve vatandaşlarımıza daha nasıl iyi hizmet edebilirimdi. Enerjisi ve hizmet etme heyacanı hepimiz için itici bir güçtü." ifadelerini kullandı.

İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop ise meslektaşları Mehmet Park ve Doktor Harun Gülcemal'ın eşi Hatice Gülcemal'in vefatlarından dolayı çok üzgün olduklarını söyledi. Mehmet Park'ın doğduğu yerde görev yaptığını kaydeden Öztop, "Torbalı halkı tarafından çok seviliyordu. Hepimiz adına Allah rahmet eylesin. Hatice Gülcemal'e de Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun." şeklinde konuştu.

Mehmet Park'ın eşi Vildan Park da törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Mehmet Park hoca çok iyi bir doktor, çok iyi bir hekim, çok iyi bir babaydı. Çok büyük bir kayıp." diye konuştu.

Cenaze töreni

Park'ın Türk bayrağına sarılı naaşı Torbalı Devlet Hastanesindeki törenin ardından evinde helallik alınmasının ardından Hacı Mümin Mesci Camisine getirildi.

Cenazenin camiye gelişi sırasında eşi Vildan Park, "Mehmet seni çok seviyorum aşkım." dedi.

Daha sonra çocuklarıyla eşinin cenazesinin başına gelen acılı eş, Pak'ın fotoğrafına ve tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Eşini çok sevdiğini tekrarlayan Vildan Park, "Keşke bize böyle veda etmeseydin." ifadelerini kullandı.

Mehmet Park'ın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Torbalı Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven'in yanı sıra Park'ın yakınları ve arkadaşları katıldı.

Olay

Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park (53), 29 Aralık akşamı İzmir Ertuğrul Mahallesi'ndeki evine gelen maskeli şüpheli tarafından silahla vurulmuş ve kaldırıldığı Torbalı Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti. Olaydan kısa süre sonra aynı hastanede genel cerrahi uzmanı olarak görev yapan Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal de Park'ın evine 600 metre mesafedeki evinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Zanlı Enver Y, bir polisin silahla yaralandığı operasyon sonrası yaralı olarak ele geçirilmişti.