Son Dakika Haberleri: İzmir'de ölü bulunan gencin cenazesi defnedildi
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İzmir'de ölü bulunan gencin cenazesi defnedildi

1 saat önce

İzmir'de ölü bulunan gencin cenazesi memleketi Zonguldak'ta toprağa verildi.

İzmir'de ölü bulunan gencin cenazesi defnedildi, System.String[]

İzmir'de ölü bulunan gencin cenazesi memleketi Zonguldak'ta toprağa verildi.

İddiaya göre, sosyal medyada tanıştığı kızla buluşmak için İzmir'e giden ve Çeşme ilçesinde ağaca asılı cesedi bulunan Mutlu Kıyar'ın (23) cenazesi, memleketi Zonguldak'ın Kozlu ilçesine bağlı Kızılcakese köyündeki evine getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından dua okundu.

Kıyar'ın cenazesi, öğle namazına müteakip toprağa verildi.

Taziyeleri kabul eden ailenin ayakta güçlükle durduğu görüldü.

Kıyar'ın ölümüyle ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:50 Kaynak: AA
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