İzmir'de Ölü Yunus Sahile Vurdu
1 saat önce
İzmir'in Selçuk ilçesindeki sahilde ölü yunus bulundu.
İzmir
'in Selçuk
ilçesindeki sahilde ölü yunus bulundu.
Pamucak Sahili'nde ölü yunus gören vatandaşlar durumu Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneğine (EKODOSD) bildirdi.
Bölgeye giden dernek başkanı Bahattin Sürücü
, gazetecilere yaptığı açıklamada, yunus üzerinde yaptıkları incelemelerde herhangi bir yara izine rastlamadıklarını belirtti.
Sürücü, "Yunusun son yıllarda kaplumbağalarda da yoğun olarak rastlanılan plastik yutma nedeniyle ölmüş olabileceği tahmin edilmektedir. Kesin ölüm nedeni yunusun nekropsisi yapıldıktan sonra belli olacaktır. Bölgede yaptığımız araştırmalarda, amatör balık avlayanlar tarafından denize karadan girilerek kıyıya paralel ve çok yakın olarak bırakılan ağlar, gerek bu nadir canlılar, gerekse deniz kaplumbağaları açısından tehdit olmaktadır." ifadelerini kullandı.
Yunusun cansız bedeni Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
(ADÜ) Veteriner Fakültesine gönderildiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 08:26 Kaynak: AA
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