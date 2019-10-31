Son dönemlerde her yerde kolaylıkla ulaşılabilen cinsel güç arttırıcı takviye ürünleri mercek altına alana Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, doğal olduğu iddiasıyla satılan ürünleri tek tek topladı. Ekiplerin topladığı ürünler arasında macun, bitki çayları,, çikolatalar yer aldı.

İnsan sağlığını tehlikeye atacak izinsiz ve yasal kriterlere uymayan gıda ürünlerinin denetimini sürdüren Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, piyasada "yüzde yüz doğal" olarak satıldığı öne sürülen cinsel performansı arttırıcı ürünlere karşı çalışma başlattı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş ürünlerin tespiti için yapmış olduğu çalışmalara destek için harekete geçen ve halk sağlığını hiçe sayanlara karşı çalışma yürüten Buca Zabıtası, içerisinde çok sayıda ani ölüme neden olan, halk arasında bir markanın adıyla bilinen "sildenafil" ve "tadalafil" ilaç bileşeni bulunan ürünler hakkında harekete geçti.

Bakanlığın listesinde yer alan macunlardan bitki çaylarına, çikolataya, bitkisel karışımlardan kahveye kadar cinsel performansı arttırmaya yönelik onlarca gıda ürünün kontrolü için belirlenen noktalara baskın yapan ekipler, ilk olarak halk arasında en yaygın ve açık şekilde satışı gerçekleşen macunları topladı.

Genellikle aktar ve baharatçılarda yaygın bir şekilde "doğal kuvvet macunu" adıyla kaçak yollarla temin edilerek satılan ürünler, sayılarak toplatıldı. Ürünlerin satışını gerçekleşen işletmelerin vitrinlerinde yer alan "doğal macun" ifadeli yazı ve reklamlar söktürüldü.

Macun ve bitki çayı operasyonun ardından, bakanlığın listesinde geniş yer kaplayan ve marketlerden akaryakıt istasyonlarına kadar herkesin çok sayıda yerde yaygın olarak satılan; kahve, çikolata ve benzeri ürünlere geçildi. Çalışmalar kapsamında ilçe genelinde tekel bayileri başta olmak üzere çok sayıda işletmedeki ürünlere el kondu.

DOĞAL DİYE KULLANILIRSA ANİ ÖLÜME NEDEN OLABİLİYOR

Zabıta ekipleri tarafından toplatılan cinsel güç arttıran ürünlerin; kalp krizi, kalpte ritim bozukluğu, ani tansiyon düşmesi, baş dönmesi, görme bozukluğu, baş ağrısı, gözde kanama ve felce neden olabildiği ifade edildi. Alanında uzman doktorların yaptıkları açıklamalarda söz konusu uyarıcı maddelerin kesinlikle kullanılmaması gerektiği, kontrolsüz kullanımının kişiyi ölüme götüreceği ifade ediliyor.

(İHA)