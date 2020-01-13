İzmir'de ölüme yolculuğa çıkan 171 göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de ölüme yolculuğa çıkan 171 göçmen yakalandı - Son Dakika

İzmir'de ölüme yolculuğa çıkan 171 göçmen yakalandı

6 saat önce

İzmir'in Menderes ve Karaburun ilçelerinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 171 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de ölüme yolculuğa çıkan 171 göçmen yakalandı, System.String[]

İzmir'in Menderes ve Karaburun ilçelerinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 171 düzensiz göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında önleyici faaliyetlerine devam eden İzmir İl Jandarma komutanlığına bağlı Menderes ile Urla İlçe jandarma ekipleri, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan göçmenler için düğmeye bastı. Operasyon yapan ekipler, farklı uyruklu toplamda 171 düzensiz göçmeni yakaladı.


İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

Jandarma, Menderes, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:54 Kaynak: İHA
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