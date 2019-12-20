İzmir'de ölümlü kaza sonrası kaçan sürücü, jandarmanın iz sürmesiyle yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de ölümlü kaza sonrası kaçan sürücü, jandarmanın iz sürmesiyle yakalandı - Son Dakika

İzmir'de ölümlü kaza sonrası kaçan sürücü, jandarmanın iz sürmesiyle yakalandı

6 saat önce

İzmir'in Menderes ilçesinde bir yayanın ölümüyle sonuçlanan kaza sonrası kayıplara karışan sürücü, jandarmanın yürüttüğü kapsamlı soruşturma sonucu yakalandı.

İzmir'de ölümlü kaza sonrası kaçan sürücü, jandarmanın iz sürmesiyle yakalandı, System.String[]

İzmir'in Menderes ilçesinde bir yayanın ölümüyle sonuçlanan kaza sonrası kayıplara karışan sürücü, jandarmanın yürüttüğü kapsamlı soruşturma sonucu yakalandı.

Çileme kara yolunda 14 Aralık'ta bir erkek cesedi bulunması sonrası soruşturma yürüten Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, S.K'nin yol kenarında yürüdüğü sırada bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Olay yerinde bulunan parçalardan aracın marka ve modelini tespit eden ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından önden hasarlı bir cipin Torbalı Sanayi Sitesi'ndeki bir kaportacıya gittiğini belirledi.

Plaka tanıma sistemi kayıtlarından aracın sahibinin veteriner M.A. olduğunu belirleyen güvenlik güçleri, zanlıya ait iş yerinde çalışan bir kişinin verdiği ifadenin ardından gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen M.A. hakkında elektronik kelepçe takılarak konutunu terk etmeme yönünde adli kontrol kararı alındı.

Menderes, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

4 kişinin öldüğü kazadan, üzerine çay dökülmesi sayesinde kurtuldu
Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı, İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma açacak Kastamonu'da iki aile arasında arazi kavgasında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı İmamoğlu açıkladı: Adalar'a faytonların yerine elektrikli araçlar geliyor

Son Dakika Haberleri
22:10 TBMM Başkanı Şentop, dondurma kesti - Son Dakika
22:08 Balat'taki taciz şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
22:08 Kastamonu'da iki aile arasındaki silahlı kavgada 3 kişi öldü - Son Dakika
22:07 BALAT'TAKİ TACİZ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI - Son Dakika
22:03 Bostancı: "AK Parti büyücülük mü yaptı acaba, hokus pokusla mı götürüyor işi? Böyle bir şey yok" - Son Dakika
21:22 Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu oldu - Son Dakika
20:04 Nihat Hatipoğlu, 5 bin yıllık gerçeği su yüzüne çıkardı: Hindu kitaplarında Hz.Muhammed'in adı var - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 22:14:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de ölümlü kaza sonrası kaçan sürücü, jandarmanın iz sürmesiyle yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]