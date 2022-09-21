'İZMİR'DE ÖLÜMLÜ VE YARALAMALI KAZALARIN YÜZDE 50'Sİ MOTOSİKLETLE GERÇEKLEŞİYOR' - Son Dakika
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'İZMİR'DE ÖLÜMLÜ VE YARALAMALI KAZALARIN YÜZDE 50'Sİ MOTOSİKLETLE GERÇEKLEŞİYOR'

21.09.2022 13:16

öğretim yılının başlamasıyla İzmir'de trafik yoğunluğu arttı.

öğretim yılının başlamasıyla İzmir'de trafik yoğunluğu arttı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsagulu, olası kazalarda artış yaşanmaması için alınan önlemleri anlattı. Özsagulu, "Şehrimizde motosiklet kullanımı çok yoğun. Ölümlü ve trafik kazalarımızın yaklaşık yüzde 50'si motosiklet cinsi araçların karıştığı kazalar oluyor" dedi.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasının ardından, okul servisleri de trafikteki yerini aldı. Kentte trafik yoğunluğu artarken, emniyet güçleri de denetimleri arttırdı. İzmir İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsagulu, yoğunluğu ve trafik kazalarındaki olası artışı önlemek için yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Özsagulu, "Yeni eğitim dönemiyle birlikte İzmir il merkeziyle metropol ilçelerde, ciddi anlamda trafik artışı oldu. Yeni eğitim yılı öncesi il merkezinde bulunan 651 okul trafik parametrelerine göre, risk kategorisi değerlendirildi. Buna göre okul önleri ve çevrelerinde de çeşitli önlemler alındı, çalışmalar yapıldı. Eğitimin başlamasıyla ilk hafta 7 bin servis aracı kontrol edildi. Bunlardan 450'sinde çeşitli eksiklikler tespit edildi. Aynı zamanda trafikten meni gerektiği tespit edilen 65 servis aracına da yaptırım uygulandı" dedi.

'İZMİR'DE KAYITLI 5 ARAÇTAN 1'İ MOTOSİKLET'

Trafik kazalarının artmaması için gerekli önlemlerin alındığını belirten Özsagulu, "Şehrimizde motosiklet kullanımı çok yoğun. Ölümlü ve trafik kazalarımızın yaklaşık yüzde 50'si motosiklet cinsi araçların karıştığı kazalar oluyor. İzmir'de kayıtlı 5 araçtan 1'i motosiklet. Bu ciddi bir oran. Büyükşehirlerimizin çok üstünde bir oran. Trafik denetimlerimiz motosikletli sürücülere yönelik artarak devam ediyor. İlimizde 300 bin kayıtlı motosiklet var. Biz 8 ay içinde 350 bin motosiklet kontrol ettik. Amaç ceza yazmak değil. Kazalara sebep olabilecek maddelere yönelik denetimler oluşturup trafik kazalarını en aza indirmek. Özellikle vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymasını, sahadaki arkadaşlarımızın uyarılarını dinlemelerini istiyoruz. İzmir'de kask ve emniyet kemeri kullanımı yüzde 95'in üstünde. Ancak kazaya etkili olduğu için kullanımı konusunda vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum" açıklamalarında bulundu.

Denetimde durdurulan motosikletli Büşra Akyurt (30), "Denetimler bence olması gereken bir şey. Denetimler faydalı" dedi.

Bir diğer motosiklet sürücüsü Cem Türk (35) ise "Sıklıkla yapılması iyi. Ehliyetsiz, kasksız motosiklet süren var. Ben motosiklet sürücüsü olarak kasksız binmiyorum. Kısa mesafe de olsa kasklı binmeye özen gösteriyorum. Trafik kurallarına uyalım, uymayanları uyaralım. Kasksız binmeyelim. Ehliyetsiz yola çıkmayalım" ifadelerini kullandı.

Denetlenen otomobil sürücüsü Erdal Volkan (42) de " Çeşme'den geliyoruz. 3 kere durdurulduk. Bir hata yoksa önlem açısından kontroller önemli" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'İZMİR'DE ÖLÜMLÜ VE YARALAMALI KAZALARIN YÜZDE 50'Sİ MOTOSİKLETLE GERÇEKLEŞİYOR' - Son Dakika

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SON DAKİKA: 'İZMİR'DE ÖLÜMLÜ VE YARALAMALI KAZALARIN YÜZDE 50'Sİ MOTOSİKLETLE GERÇEKLEŞİYOR' - Son Dakika
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