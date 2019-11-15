Son Dakika Haberleri: İzmir'de önceki gün öldürülen 4 kişi toprağa verildi
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İzmir'de önceki gün öldürülen 4 kişi toprağa verildi

6 saat önce

İzmir'in Kiraz ilçesinde, evlerinde silahla saldırı sonucu öldürülen aynı aileden 4 kişi toprağa verildi.

İzmir'de önceki gün öldürülen 4 kişi toprağa verildi, System.String[]

İzmir'in Kiraz ilçesinde, evlerinde silahla saldırı sonucu öldürülen aynı aileden 4 kişi toprağa verildi.

Çayağzı Mahallesi Bağarası mevkisindeki evlerinde akrabaları Murat Akkeçe tarafından öldürülen İbrahim Akkeçe (40), eşi Döndü Akkeçe (38), oğulları Kemal Akkeçe (17) ve akrabaları Erol Akkeçe'nin (40) cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak evlerinin önüne getirildi ve yakınlarından helallik alındı.

Mahalle mezarlığı girişinde kılınan cenaze namazına, akrabaları ve çok sayıda vatandaşın yanı sıra Kaymakam Emin Kaymak ve İlçe Belediye Başkanı Saliha Özçınar da katıldı.

Olay sırasında okulda olması nedeniyle hayatta kalan çiftin diğer oğlu 12 yaşındaki Yasin Akkeçe ise ailesinin tabutları önünde gözyaşı döktü. Cenazelerin defnini izleyen Yasin Akkeçe'yi akrabaları, mahalle sakinleri ve Belediye Başkanı Özçınar teskin etmeye çalıştı.

Dede İbrahim Akkeçe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cinayetin neden olduğunu anlayamadığını belirterek, "Herkesin arazisi belli, nedenini ben de bilemiyorum. Anlam da veremiyorum. Miras veya arazi anlaşmazlığı diye de bir şey yok" dedi.

Kiraz ilçesinde önceki gün 4 kişi evde silahla öldürülmüş olarak bulunmuş, jandarmadaki ifadesinde suçu itiraf eden maktullerin akrabası Murat Akkeçe tutuklanmıştı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:48 Kaynak: AA
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