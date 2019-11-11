Son Dakika Haberleri: İzmir'de operasyon: 22 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de operasyon: 22 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de operasyon: 22 düzensiz göçmen yakalandı

7 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan 22 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de operasyon: 22 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

İzmir'in Konak ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan 22 düzensiz göçmen yakalandı. Düzenlenen operasyonda ayrıca 5 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Konak ilçesi Ballıkuyu Caddesi'nde yabancı uyruklu bir grubun yurt dışına çıkma hazırlığı için toplandığı bilgisini aldı. Ekipler ihbar üzerine harekete geçti. İhbar edilen adreste yabancı uyruklu şahısların bir araca binerek harekete geçmesinin ardından polis ekipleri takibe başladı. Düzensiz göçmenlerin harekete geçtiği araca takibin ardından polis tarafından operasyon düzenlendi.


Düzenlenen operasyonda 22 Somali uyruklu düzensiz göçmen yakalanırken, araçta yapılan aramada 11 can yeleği ile 2 pompa ele geçirildi.


Öte yandan polis tarafından yürütülen operasyonda yurt dışına kaçak geçişleri organize ettiği düşünülen Ç.B., C.Ü., A.E.A., S.S.S., ve G.D. isimli 5 kişi gözaltına alındı.


Operasyonun ardından yakalanan yabancı uyruklu düzensiz göçmenler İzmir İl Göç İdaresine gönderildi. - İZMİR

Konak, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 12:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Para karşılığında öğrencilerin devamsızlıklarını silen kişi tutuklandı
Boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle katleden katil koca yakalandı Pastırma sıcakları bitiyor! Hava soğuyacak, yağış geliyor Yargıtay, nakit aldığı parayı kartla ödeyen kasiyerin tazminatsız kovulmasına hükmetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 20:00:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de operasyon: 22 düzensiz göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]